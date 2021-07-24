زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مُوجبات المغفرة ودخول الجنة:
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سمع رسول اللهﷺ مؤذنًا ينادي:
الله أكبر الله أكبر،
فقال رسول اللهﷺ:«على الفطرة»
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
فقال رسول الله ﷺ:«خرجت من النار»، فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى. رواه مسلم.
وفي رواية عند أحمد:
فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية، فأدركته الصلاة، فنادى بها.
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وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) رواه أبو داود
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قال ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ :
ينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يخلصه الله من النار، سواء في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبًا لهذه الفضيلة.
[صحيح ابن خزيمة]
من مُوجبات المغفرة ودخول الجنة:
.
سمع رسول اللهﷺ مؤذنًا ينادي:
الله أكبر الله أكبر،
فقال رسول اللهﷺ:«على الفطرة»
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
فقال رسول الله ﷺ:«خرجت من النار»، فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى. رواه مسلم.
وفي رواية عند أحمد:
فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية، فأدركته الصلاة، فنادى بها.
.
وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) رواه أبو داود
.
قال ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ :
ينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يخلصه الله من النار، سواء في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبًا لهذه الفضيلة.
[صحيح ابن خزيمة]