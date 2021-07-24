السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من مُوجبات المغفرة ودخول الجنة:

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سمع رسول اللهﷺ مؤذنًا ينادي:

الله أكبر الله أكبر،

فقال رسول اللهﷺ:«على الفطرة»

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

فقال رسول الله ﷺ:«خرجت من النار»، فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى. رواه مسلم.



وفي رواية عند أحمد:

فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية، فأدركته الصلاة، فنادى بها.

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وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) رواه أبو داود

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قال ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ :

ينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يخلصه الله من النار، سواء في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبًا لهذه الفضيلة.

[صحيح ابن خزيمة]​