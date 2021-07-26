طريقة التسجيلات الجامعية الأولية 2021-2022

soufianshow

soufianshow

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21 جوان 2021
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كيفية التسجيلات الجامعية واختيار التخصصات 2021

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يتعين على الناجحين في بكالوريا 2021 ، بعد ايام على الاقل من ظهور النتائج الدخول الى موقع التسجيلات الجامعية 2022/2021 ، و الذي سنقدم لكم رابطه في هذا الموضوع و بعض المعلومات المهمة في هذا الرابط https://2u.pw/duA4j
حيث ان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد خصصت موقع وذلك من اجل التسجيل في الجامعة اون لاين بدون التوجه الى الجامعة و تمر عملية التسجيلات الجامعية لبكالوريا 2021 عبر عدة مراحل سنذكرها بالتفصيل في هذا الرابط :https://2u.pw/duA4j
بالتوفيق للجميع .​
 
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