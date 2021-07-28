الثقة في الله والكلمة الطيبة والنتيجة💪👌

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام...والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد....اليوم اجماعة الخير راح نحكي بالدارجة تعنا خاطر معرفتش نعبر بالفصحة ومبردش قلبي....خلااااص بزااااف طفح الكيييييل والله غير بزاااف ابن عمييي....اسيدي يخ حنا اكل عايشين فالدزاير؟؟ اكل نشوفو ونسمعو ولي في نص بير عايش ولي في جبل ولي في كهف علابالو واش صاير فالعالم اكل؟؟! بصح بصصصصصح اااو كاين عبااااد والله العلي العظيم غي اخطر من كورونا....هاسيدي هانا فالدار لي خدام على قوتو او خدام ولي مريح او مريح...علاه المرض والضغط وزيد الكلام لي يعمر القلب لي يمرض ولي يهدك ولي يفشلك ولي يرجعلك مورالك صففففر....مين تدور اااا راح نموتو اكل... اااا فلبلاصة هذيك ماتو مية ااااا هذي هي اخر الزمان..اااا اللقاح جابوه ولازم تديروه سينو يفضنا المرض...اااا الجزاير على وشك الانقراض...كورونا كورونا كورونا.... ياااعباااااد الله يااااو الكلمةالطيبة صدقة....على ما اظن انو على مررر العضور والزمن مرت البشرية بامراض بزاااف وفاتت وعلاه حنا مش بشر ؟؟ مناش عباد زيهم باه يختبرنا ربي...الدعاء وخلاص واش راح نديرو ما يفكنا غير الدعاء اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه...وكي عدتيو تفهمو وفايقين وهذا اخر الزمان وهذي هي النهاية نحكم مصحف وسجادة ومنها متنوضش بصح متنشرش الطاقة الماش برك سلبية راهي كلمة وحدة تنشر الدماار والهلع وكلمة وحدة تطيب الخاطر وتقوي وتدعم ...رسول الامة عليه صلوات ربي وسلامه كان يبشر بالهير...راااكم جهلتوووو راكم دخلتو فعلم الغييب ابن عميييي والله العبد راح يهج للفضاء ههههه مش مالمرض من العباد...تفاؤلو خيرا تجدوه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا...هاي العبارات لي لازم نتحدو عليها الوقاية صح مليحة ولكن والله العظيم غير العباد لي تنشر الهلع والخوف والطاقة السلبية هي اول الناس لي تمرض ونحكي عن تجربة اقسم بالله...كرهتونا فجد حياتنا...ناس بكري كانو في عز الحرب والامراض والفقر ووو وعاشو وتزوجو وخدمو فالارض والفلاحة وووو ومرت الازمات...قالها الله سبحانه وتعالى واكد عليها ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا...لست حكيمة ولا مؤمنة حد الخشوع ولا نقلكم اني مالسجادة مننوضش ولكني انسانة عندي ثقة فالله وانسانة ايجيابية ومنحبش نسمع كلام مسموم كتر من حده ومنيش نخصص غير عالمرض هذا اني نحكي بصفة عامة..جمااعة اااجماااعة الخييير نصيحة لوجه الله والله من قلبي لي عندو شخص سلبي فحياته غير ينفضو بعيد ولي عندو شخص ايجابي يتمسك بيه...الطييييف الطيييف راح تهبلو راح تهبلوووو ...مش معناها انو كاين ازمة ومرض انو نوقفو حياتنا ونسناو. الموت يجينا...الموت او ميستاذنكش بالكورونا ولا بدونها...ربي والنبي وصاو انو وتكون القيامة قايمة وعمل في يدك كملو واذا جا اجلك او جا...ربي يهدينا ويثبتنا ونتمنى نتمنى نتمنننى حقا انو تنشو الوعي ++++++ التفاؤل مش التشاؤم راه واحد ميقدر يديلك من عمرك ولا يزيدلك عليه...واستودعكم الرحمان الذي لا تضيع ودائعه...واسفة عالانفعال ولكن فاض الكاس والله