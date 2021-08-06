السلام عليكم انا ولد وحيد والداي واهلي دائما مشغولين ووالدتي علمتني ان يقوم ان بتنظيف المنزل وخدمتهم ووالدتي كنت بس تطبخ المهم انا كل ما اكبر اصبحت احب التنظيف والترتيب حتي استخدمي النت عن البحث عن طرق تنظيف البيت وترتيب والخدمة احببت العمل كخادم واشعر بالسعادة اذا والداي راضين عن تنظيفي و خادمتي لهم كبرت وتخرجت من الجماعة تخصص تجارة ولكن لم احبه لو بكفي كان دخلت تخصص يختص الاعمال المنزلي المهم عملت كم عمل بعد التخرج ولم اشعر بالسعادةفانا اعرف ان اريد العمل كخادم لشخص او عائلة وبحثت عن عمل ووجدت شخص عمره اربعين ولديه ابت بعمر ١٥ وزوجته ميته ويبحث عن خادم ذكر فسعدت بهذا الشيء فذهبت لهو و و وافق ان اعمل عنده و كنت سعيد بالعمل وكنت احرص علي خادمتهم بشكل الصحيح وصاحب للعمل كان راضي عني و لمدة سنة وان اخدم اصحاب المنزل وارضهم ولكن والدي لم عرف بالامر زعل علي ويرد مني ترك العمل ان لااريد فانا اشعر اني موجود لخدمة الاخرين وانا احب التنظف وترتيب