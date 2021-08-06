مشكلتي كيف اقنع والدي بعملي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
711
النقاط
51
السلام عليكم انا ولد وحيد والداي واهلي دائما مشغولين ووالدتي علمتني ان يقوم ان بتنظيف المنزل وخدمتهم ووالدتي كنت بس تطبخ المهم انا كل ما اكبر اصبحت احب التنظيف والترتيب حتي استخدمي النت عن البحث عن طرق تنظيف البيت وترتيب والخدمة احببت العمل كخادم واشعر بالسعادة اذا والداي راضين عن تنظيفي و خادمتي لهم كبرت وتخرجت من الجماعة تخصص تجارة ولكن لم احبه لو بكفي كان دخلت تخصص يختص الاعمال المنزلي المهم عملت كم عمل بعد التخرج ولم اشعر بالسعادةفانا اعرف ان اريد العمل كخادم لشخص او عائلة وبحثت عن عمل ووجدت شخص عمره اربعين ولديه ابت بعمر ١٥ وزوجته ميته ويبحث عن خادم ذكر فسعدت بهذا الشيء فذهبت لهو و و وافق ان اعمل عنده و كنت سعيد بالعمل وكنت احرص علي خادمتهم بشكل الصحيح وصاحب للعمل كان راضي عني و لمدة سنة وان اخدم اصحاب المنزل وارضهم ولكن والدي لم عرف بالامر زعل علي ويرد مني ترك العمل ان لااريد فانا اشعر اني موجود لخدمة الاخرين وانا احب التنظف وترتيب
 
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