السلام عليكم

أنا فتاة أبلغ من عمر 20 سنة

الحمد لله معروفة بأخلاقي وتربيتي لكن ليس هدا موضوعي



انا في بعض احيان اريد رغبات نظرا لارتياحي الشديد لها وحبي ايضا لكن هي اولا لا تغضب الله أو في إطار منحرف أو سيىء



هي وببساطه مثلا

إن تدخل لمشروع لكن اهلك يقولون لك لا أنه فاشل من الآن و سترجع الينا بالصفر و كلام ناس سيىء

أو كأن يخطبني شخص وأعجب بدينه واخلاقه وتربيته وارتاح له وأن أجد نفسي غير متكلفه معه لكن امي تقول هذا شخص اكيد سيكون سيىء وقراري هو صحيح دوما وهي مثلا حتى لا تعرفه دوما تحكم على تجربة زواجها فاشل







فكيف اتناقش مع اهلي خاصه امي فابي عندما يراه صحيحا يوافق ويؤكد بقراري أما امي دوما تتهجم على بالرفض وسبب كله نظرتها المشؤومة



فمثلا عندما قررت إعادة بكالوريا كحرة قالت لي لن تنجحي وبرغم من اني درست في جامعة و توفقت في تخصصي إلا أن بكالوريا لم انال فيها صحيح معدل طب أو مدرسة عليا لكن هي دوما تعتقد بأن آرائها صحيحه وانا بالنسبة لها صفر و حتى بنات أقل مني لا تعرفهن تقارههن بي



لا اعرف ما القصد من فعلها هذا

لكن تصرفها هذا يجعلني انفر منها ومن نقاش واتعصب وأبكي





صحيح لحد الان لم اعارضها في شيىء

لكن مستقبلا لا اريد أن تتدخل في أمور حساسه وإن ابسط غلط يؤدي بي الى تعاسة طول حياااتي





امي عمرها 50 سنة تزوجت في سن 17 و من اول يوم زواج مشاكل مع أبي وهي لحد الان تطلب طلاق