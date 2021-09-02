فوائد الفطر الهندي

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,359
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
تاريخ وظيفة الفطر الهندي :-
جلب الفطر الهندي من الهند على يد بروفيسور يعمل في عيادة جامعة غايوكتز في المانيا الذي عمل في الهند لمدة خمس سنوات وتطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك وقد عولج السرطان بحليب الفطر من قبل الرهبان وقد تم شفاؤه نهائيا ,
ومن ذلك الوقت كان يتم تناقل وتداول هذا الفطر بين الاصدقاء
من جميع انحاء العالم .
فائدته الطبية والعلاجية
يتم استخدام هذا الفطر البيتي بشكل واسع من قبل الرهبان):-
• تنطيم نطام المناعة لدى جسم الانسان
• يعالج امراض القلب ويساعد على حل الكوليسترول بالشرايين
• تحسين عمل البنكرياس والكبد والطحال
• يعالج المرارة وينظف قنواتها ويجلي حصواتها
• يشفي المعدة والامعاء من الاورام وتشنجاتها
• يشفي الكلية وينظم عمل قنواتها البولية
• يزيد فعالية موانع الالتهابات ويشفي الامراض المهبلية
• يساعد على تنظيم ضغط الدم
• يوقف انتشار الاورام ويعيق نمو الجديد منها
• يبطيء عملية الشيخوخة
• فعّال في مواجهة التعب والوهن المرافقين للاجهاد
• يغذي الجسم بالفيتامينات الاساسية له
كمية الجرعة للشخص الواحد :-
- ملعقتان كبيرتان من الفطر توضعان في وعاء من الفخار
او الزجاج ويضاف اليهم ربع لتر حليب ويفضل ان يكون زجاجة معقمة او حليب معبأ ضمن علب كرتون ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش او الكتان " ليسمح بمرور الهواء من خلاله"
- يترك الوعاء لمدة 24 ساعة في المطبخ (بحرارة الغرفة.
- يصب المزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني او في مصفاة بلاستيكية ويجمع الحليب الناتج عن المزيج ويشرب حسب التعليمات.
- يغسل الفطر المتخثر في المصفاة البلاستيكية بتمرير ماء بارد عليه ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسل كامل الحليب العالق به.
- يغسل الوعاء جيدا بالماء .
- يعاد الفطر الى الوعاء من اجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه.
مدة العلاج :-
- يشرب الحليب قبل النوم يوميا دون انقطاع لمدة عشرين يوما من الكمية المذكورة اعلاه ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة ايام فقط .
- يتكرر العلاج عند الشعور بالحاجة اليه حتى يتم التاكد من ملاحظة تحسن صحة المريض العامة ويجب التاكد دوما من اضافة الحليب الى الفطر وحسب ما ورد اعلاه كل 24 ساعة , وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغة 10 ايام ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص اخر .
- سيتغير لون الفطر ويصبح داكنا اذا ترك اكثر من 24 ساعة دون اضافة الحليب اليه ويبدء بفقد فاتده العلاجية
- ان الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطر بشكل جيد يؤدي الى مضاعفة حجمه وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية الى نصفين واعطاء النصف الاخر الى من هم بحاجة اليه والاستفادة منه .