تحميل برنامج WinRAR 5

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,654
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم أعـزائــي أعضاء وزوار منتديات اللّمة الجزائية

في إطار تقديم أفضل الحلول لكم .. للبرامج اللاّزمة والضرورية _لإنجاز مختلف أعمالكم على الحاسوب
نقدم لكم اليوم :

برنامج وينرار WinRAR

حيث يعد البرنامج من أفضل برامج ضغط وفك ضغط الملفات ..بمختلف أنواعها -(صور, كتب الكترونية, فيديوهات, برامج أو غيرها من الملفات) ... أين تتيح لك هاته الخاصية التقليـــــــــل من حجــــــــم الملفات ..سوء لربح مساحة تخزين على حاسوبك أو وحدة التخزين المحمولة أو إرساله إلى صديق أو حتى عند رفعه على الأنترنت.
كما توجد بهد البرنامج خاصية أخرى جميلة وربما يغفلها الكثيرون وهي "خاصية عمل كلمة سر لملفاتك" .

والعديد من المزايا الاخرى نترككم تكتشفونها بعد تحميلكم للبرنامج وتنصيبه . والآن نترككم مع البرنامج ؟


صورة البرنامج
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كيفية تثبيت البرنامج...
(1)
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(2)
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(3)
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صور البرنامج بعد التثبيت
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لتحميل برنامج WinRAR هنـــــــــا



★★★
:: الفيروسات::
تم مراجعة البرنامج وفحصه من قبلنا

Golden_Man_OK.png
 
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