برنامج تحميل الفيديوهات الكبيـــرة -(Free Download Manager 6.15)

السلام عليكم إخواني أخواتي..



ودائما مع تقديم أفضل الحلول لكم .. للبرامج اللاّزمة والضرورية _لإنجاز مختلف أعمالكم على الحاسوب

نقدم لكم ونقترح عليكم اليوم :



برنامج Free Download Manager 6.15



فإدا كنت أخي أختي تعاني من /

- ضعف سرعة الأنترنت لديك

- انقطاعات متكررة

- عدم مقدرتك على تحميل الفيديــوهات الكبيرة... ومختلف الملفات الكبيرة الاخرى التي قد ترغب في تحميلها والاحتفاظ بها في جهازك حتى لا تضيع عليك..

ويكون يواجهك دائما مشكل الانقطاعات المستمرة والمتكررة



فهدا هو الحل الامثل لك.............. حيث يقوم البرنامج بمايلي:

1- تسريع عملية تحميل الفيديوهات وأي ملفات كبيــــــرة أخرى

2- عدم اعادة التحميل من الصفر في حالة انقطاع الأنترنت وعودتها.... حيث يبدأ التحميل من النقطة التي توقف فيها قبل أن تنفصل النث



وغيرها من المميزات الجميلة .. ندعوكم تكتشفونها



البرنامج مجـانـي,, يشتغل على نظام التشغيل Windows وهو بحجم: 27.6 ميغا

صورة للبرنامج بعد التنصيب وإجراء عمليات التحميل...

شرح تثبيت البرنامج:

تحميل البرنامج برابط مباشر من:: الموقع الرسمـي.

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تم مراجعة وفحص البرنامج