برنامج تحميل الفيديوهات الكبيـــرة -(Free Download Manager 6.15)

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,667
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم إخواني أخواتي..

ودائما مع تقديم أفضل الحلول لكم .. للبرامج اللاّزمة والضرورية _لإنجاز مختلف أعمالكم على الحاسوب
نقدم لكم ونقترح عليكم اليوم :

برنامج Free Download Manager 6.15

فإدا كنت أخي أختي تعاني من /
- ضعف سرعة الأنترنت لديك
- انقطاعات متكررة
- عدم مقدرتك على تحميل الفيديــوهات الكبيرة... ومختلف الملفات الكبيرة الاخرى التي قد ترغب في تحميلها والاحتفاظ بها في جهازك حتى لا تضيع عليك..
ويكون يواجهك دائما مشكل الانقطاعات المستمرة والمتكررة

فهدا هو الحل الامثل لك.............. حيث يقوم البرنامج بمايلي:
1- تسريع عملية تحميل الفيديوهات وأي ملفات كبيــــــرة أخرى
2- عدم اعادة التحميل من الصفر في حالة انقطاع الأنترنت وعودتها.... حيث يبدأ التحميل من النقطة التي توقف فيها قبل أن تنفصل النث

وغيرها من المميزات الجميلة .. ندعوكم تكتشفونها

البرنامج مجـانـي,, يشتغل على نظام التشغيل Windows وهو بحجم: 27.6 ميغا


صورة للبرنامج بعد التنصيب وإجراء عمليات التحميل...
Free_Download_Manager.png


شرح تثبيت البرنامج:
GoldenMan_NewTechnologies_01.gif



تحميل البرنامج برابط مباشر من:: الموقع الرسمـي.

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★★★★★
تم مراجعة وفحص البرنامج
Golden_Man_OK.png


.... حصــــــــــــــري ... By: Golden Man
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,667
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,641
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
57ffc350079f0.gif
 
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