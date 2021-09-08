مادة غذائية لتحسين الرؤية وعمل الأمعاء

تنصح الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، بتناول الذرة لتحسين عمل الأمعاء.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، إلى أن فوائد الذرة للصحة عديدة. لذلك يمكن للشخص البالغ تناول كوزين من الذرة أي حوالي 200 غرام من الذرة في اليوم، ويمكن للصغار تناول نصف هذه الكمية. ولا ينصح بتناول أكثر من هذه الكمية، لأن الذرة صعبة الهضم ويمكن ان تسبب انتفاخ البطن واضطراب عمل الأمعاء.

وتقول: "الذرة مفيدة لمنظومة المناعة والجلد لأنها تحتوي على فيتامينات A و В و Е و C. بالطبع الحديث لا يدور حول الفشار أو الذرة المعلبة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، بل فقط عن الذرة المسلوقة".

وتضيف، تحتوي 100 غرام من الذرة على 90 سعرة حرارية وغرامي دهون وحوالي ثلاثة غرامات من الألياف الغذائية، التي تخفف الشعور بالجوع وتنظف الأمعاء. وتناول كمية صغيرة من الذرة مفيد لعملية الهضم.



وتشير الخبيرة، إلى أن فيتامين B3 الموجود في الذرة يؤثر في الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية، وبالتالي يخفض مستوى ضغط الدم.

وتقول، "تحتوي 100 غرام من الذرة على 270 مليغرام من البوتاسيوم، الذي يخفض ضغط الدم. ولكن هذا التأثير المفيد يزول عند تناول الذرة المطبوخة مع إضافة الملح، لأنه يسبب احتباس السوائل في الجسم وهذا ضار لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم".

وتضيف، تحتوي الذرة على مادة الكاروتينويد المضادة للأكسدة و"تعيق" عمليات الشيخوخة والالتهابات.

وتقول، "الذرة مفيدة للبصر مثل اليقطين والجزر. وبذور الذرة كما الخضار ذات الألوان الزاهية تبطئ التغيرات المرتبطة بالعمر، فعلى سبيل المثال تبطئ وتقلل من احتمال الإصابة بإعتام عدسة العين".