تشفاو كيفاش بدات.. ؟! 😁 "الجزء الأول"

ههههههههههه

ياااامجرمة راح يسمعكم خفاش تاع الصين و يجي عندك انا خاطيني اعتمدت الموضوع فقط

ههههههههههه



في الأيام الأولى تاع الوباء دخل علينا خفاش في الدار

عمل لينا مشكل الكبير ههههه

المدام حكمها السواس غسلت كل الاماكن اللي حط فيها ههههههههههه