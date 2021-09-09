تشفاو كيفاش بدات.. ؟! 😁 "الجزء الأول"

Tama Aliche
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
( سيداتي _ مسافة الكهرباء _ سادتي .. بداية كي شغل معليش نتعارفوا من خلال قسم واش راك تهدر كي شغل قلت .. )
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تشفاو كي نهار بداو يهدرو على فيروس لا يصيب الحيوانات فقط يصيب الإنسان و قالك منظمة الصحة العالمية تتوقع بقاء الفيروس عام هذا اذا ماشي كتر ،، ركزلي يصيب الإنسان فقط ايه خاطرش حبيبنا دوريجين جايي من خفاش اللي كنا نديروه في قاجة نغلقوا عليه بصح ماقدرلنالوش كان السي خفاش خفيف ظريف يطبق روحو ويخرج عادي .. قلنا معليش يدخلنا لديار فالليالي و يدير علينا تشويش و كي نسجنوه يقدر يهرب معليش .. ايه مي كان يجينا على هيئة خفاش وما يديرش صماطة ما يحبش يبات فالديار ، ايه فهمت المقصود تاعو من الظرافة تاعو يحب ياكلوه و حنا ماناكلوش الخفافيش ، مسكين كان صالحا للسجن وطريقة هروبه متعة لنا ، ايا فهمني شكون ياكلك انت حمبوك كان يدور فالليالي بزاف مين يشم الشواء فالصيف خاصة يدخل عليك ايه يحوس يتشوى ويولي طبق سريع الأكل و الهضم .. ايه سينورمال كورونا تحكم فالصيف برك و الشتاء تفوتها عادي سلامات ماكانش الخوف ( فهمتو شوية نورمالمون صافا ، باش نكمل الخطاب المحير تاعي نياهاهوهي هيههيه ) ،.. بصح حنا العرب علاش قالك "بَعَّرْ برك " علا ماشي حنا كليناه ونديرو الحيرة للعالم بصح واش صرى السي خونا كي خليقة جايي مغمض عينيه ( شينوي) ما يراطي والو لعب بتشكيلة "مكانش قانون يحكم التذوق " ، غير كون تذوق خفاش تاعنا هنا ناس ملاح هذا اذا كتر وكتر تديرله لادياري برك ويداويها بالهندي ايا قالك الخفاش تاعهم تم فاتح عينيه عشرة على عشرة ما يفوتله والو ، غير تمس في حاجة فيها ريحة تاعه يحكمك يصرعك يا تحيا وتسوفري بالشهر يا تسوفري شهرين وتموت ( ماساهلش ) .. كنا تضحكوا عليه وحكمنا بالواعرة .. قالك هذي البداية ومازال مزال بدا بالكفار خلي هوما جابهم ضربة وحدة و آمنوا بيه ، حتى قدسوه ايه عادي يعبدوه لازم باش تروح عليهم " لعنة الخفاش " ، كي كانوا هوما في حالة تاع تمرميد حنا كان يقولك بعاد على قارة آسيا اياااااا الصين شفعلها علابلكم واش ؟ كي هوما كلاوه وجربوا اللحم تاعو ، وكي بدأ يطبق فالقصاص عليهم هوما الأول هذا واش شفعلهم دخلها عليهم ديراكت و طلقهم .. ايا ومشى طريق يحب الزنقة ، مورال تاعو راب الشوارع قاسح بزاف ،عندو ما شلل عينيه فالنساء و الرجال و العجايز و الشيوخا ماطلق والو باندي ، يحكمك فالرئتين ديراكت مشكل حرايمي الرئتين برك باش ما يحشمك فالاول ايا مين تعجبه حاجة فيك يحط عندها مايحشمش .. هي كامل مجرد غيرة هذا ما كان " هذي اللي قالك الغيرة ترجع العجوزة صغيرة " .. رجعتنا خفافيش كي لبسنا كمامة ما بقى والو من غير العينين يبانو شغل خفاش بهيئة إنسان "بقايا خفاش حنا ههه ) ومشكلة الخفاش هذا تاع مشاكل مين لبسنا الكمامة واش صرى !! بدل ما تشبع الناس كرشها شبعت بروصيات ، تهبط الكمامة درجة تحت أنفك تاكل بروصي ماشي طعام هذا علاه قالك رغما عن أنفك شغل اختصار المصطلح في كلمة "كمامة" تليق يعني ولا .. و طبعا ماشي كامل الناس تولي خفافيش كاين عنصرية تحسبوا العنصرية تجري في دم الإنسان فقط و من هنا تعرف بلي العنصرية "حيوان طائر أسود" ( تسما كل واحد جابها بيديه " واش صاري بما عملت أيدينا اختصرت برك في كلمة للمعنى فقط ، ( حتى الخفاش وراح للضعفاء أولهم كبار السن مانهدروش على المواطن الضعيف بصفة عامة لأنه التركيز جاء على شكل كبار السن الخطر عليه علاه ؟ ، الخفاش وفيه الرحمة لوكان جا هو المذنب صح ، الخفاش ما هو إلا وصف لحقارة و بشاعة البعض .. ) البركة رجعت شباب وحنا اللي كنا تقولوا مازالت البركة فيك يا شيخ .. كي تحط شيخ Vs طفل صغير يا ترى اختار أن يقدر على الشيخ و الطفل يتفرج ويلعب عادي ؟ ايه انت يا الشيخ الموت رآها تسنى فيك برك و الطفل صغير موال يولي شاب و يستعمل كدمية فقط إذن ما الفائدة ؟ المهم كي فسدت الموضوع شوية كنت برك نقولكم إذا تشفاو بلي كاين شيوخ كبار دارلهم الخفاش زيارة فالقصور تاعهم و السلطة تاعهم هي اللي تقضي عليه عادي والشيوخا تاعنا مساكن ياخا يريح قدام الدار برك يروح للمسجد ايا وغلقوه عليهم ايه كاين اللي تلقاه يحب البنات وعنده طاقة يعاود يتزوج عادي واشنوا ماعندهم بطاقة تحميه الخفاش ..
يا جماعة الخفاش في الجزء الأول فقط كانت البداية تاعو من الصين قارة آسيا وكي يوصل لإفريقيا وبالتحديد فالجزائر كيفاش ؟ معليش هذا الجزء الأول ومزالت أجزاء انتظروني إن شاء الله ونكمل معاكم ..
"Tama"
( سيداتي _ مسافة الكهرباء _ سادتي .. بداية كي شغل معليش نتعارفوا من خلال قسم واش راك تهدر كي شغل قلت .. )
..
تشفاو كي نهار بداو يهدرو على فيروس لا يصيب الحيوانات فقط يصيب الإنسان و قالك منظمة الصحة العالمية تتوقع بقاء الفيروس عام هذا اذا ماشي كتر ،، ركزلي يصيب الإنسان فقط ايه خاطرش حبيبنا دوريجين جايي من خفاش اللي كنا نديروه في قاجة نغلقوا عليه بصح ماقدرلنالوش كان السي خفاش خفيف ظريف يطبق روحو ويخرج عادي .. قلنا معليش يدخلنا لديار فالليالي و يدير علينا تشويش و كي نسجنوه يقدر يهرب معليش .. ايه مي كان يجينا على هيئة خفاش وما يديرش صماطة ما يحبش يبات فالديار ، ايه فهمت المقصود تاعو من الظرافة تاعو يحب ياكلوه و حنا ماناكلوش الخفافيش ، مسكين كان صالحا للسجن وطريقة هروبه متعة لنا ، ايا فهمني شكون ياكلك انت حمبوك كان يدور فالليالي بزاف مين يشم الشواء فالصيف خاصة يدخل عليك ايه يحوس يتشوى ويولي طبق سريع الأكل و الهضم .. ايه سينورمال كورونا تحكم فالصيف برك و الشتاء تفوتها عادي سلامات ماكانش الخوف ( فهمتو شوية نورمالمون صافا ، باش نكمل الخطاب المحير تاعي نياهاهوهي هيههيه ) ،.. بصح حنا العرب علاش قالك "بَعَّرْ برك " علا ماشي حنا كليناه ونديرو الحيرة للعالم بصح واش صرى السي خونا كي خليقة جايي مغمض عينيه ( شينوي) ما يراطي والو لعب بتشكيلة "مكانش قانون يحكم التذوق " ، غير كون تذوق خفاش تاعنا هنا ناس ملاح هذا اذا كتر وكتر تديرله لادياري برك ويداويها بالهندي ايا قالك الخفاش تاعهم تم فاتح عينيه عشرة على عشرة ما يفوتله والو ، غير تمس في حاجة فيها ريحة تاعه يحكمك يصرعك يا تحيا وتسوفري بالشهر يا تسوفري شهرين وتموت ( ماساهلش ) .. كنا تضحكوا عليه وحكمنا بالواعرة .. قالك هذي البداية ومازال مزال بدا بالكفار خلي هوما جابهم ضربة وحدة و آمنوا بيه ، حتى قدسوه ايه عادي يعبدوه لازم باش تروح عليهم " لعنة الخفاش " ، كي كانوا هوما في حالة تاع تمرميد حنا كان يقولك بعاد على قارة آسيا اياااااا الصين شفعلها علابلكم واش ؟ كي هوما كلاوه وجربوا اللحم تاعو ، وكي بدأ يطبق فالقصاص عليهم هوما الأول هذا واش شفعلهم دخلها عليهم ديراكت و طلقهم .. ايا ومشى طريق يحب الزنقة ، مورال تاعو راب الشوارع قاسح بزاف ،عندو ما شلل عينيه فالنساء و الرجال و العجايز و الشيوخا ماطلق والو باندي ، يحكمك فالرئتين ديراكت مشكل حرايمي الرئتين برك باش ما يحشمك فالاول ايا مين تعجبه حاجة فيك يحط عندها مايحشمش .. هي كامل مجرد غيرة هذا ما كان " هذي اللي قالك الغيرة ترجع العجوزة صغيرة " .. رجعتنا خفافيش كي لبسنا كمامة ما بقى والو من غير العينين يبانو شغل خفاش بهيئة إنسان "بقايا خفاش حنا ههه ) ومشكلة الخفاش هذا تاع مشاكل مين لبسنا الكمامة واش صرى !! بدل ما تشبع الناس كرشها شبعت بروصيات ، تهبط الكمامة درجة تحت أنفك تاكل بروصي ماشي طعام هذا علاه قالك رغما عن أنفك شغل اختصار المصطلح في كلمة "كمامة" تليق يعني ولا .. و طبعا ماشي كامل الناس تولي خفافيش كاين عنصرية تحسبوا العنصرية تجري في دم الإنسان فقط و من هنا تعرف بلي العنصرية "حيوان طائر أسود" ( تسما كل واحد جابها بيديه " واش صاري بما عملت أيدينا اختصرت برك في كلمة للمعنى فقط ، ( حتى الخفاش وراح للضعفاء أولهم كبار السن مانهدروش على المواطن الضعيف بصفة عامة لأنه التركيز جاء على شكل كبار السن الخطر عليه علاه ؟ ، الخفاش وفيه الرحمة لوكان جا هو المذنب صح ، الخفاش ما هو إلا وصف لحقارة و بشاعة البعض .. ) البركة رجعت شباب وحنا اللي كنا تقولوا مازالت البركة فيك يا شيخ .. كي تحط شيخ Vs طفل صغير يا ترى اختار أن يقدر على الشيخ و الطفل يتفرج ويلعب عادي ؟ ايه انت يا الشيخ الموت رآها تسنى فيك برك و الطفل صغير موال يولي شاب و يستعمل كدمية فقط إذن ما الفائدة ؟ المهم كي فسدت الموضوع شوية كنت برك نقولكم إذا تشفاو بلي كاين شيوخ كبار دارلهم الخفاش زيارة فالقصور تاعهم و السلطة تاعهم هي اللي تقضي عليه عادي والشيوخا تاعنا مساكن ياخا يريح قدام الدار برك يروح للمسجد ايا وغلقوه عليهم ايه كاين اللي تلقاه يحب البنات وعنده طاقة يعاود يتزوج عادي واشنوا ماعندهم بطاقة تحميه الخفاش ..
يا جماعة الخفاش في الجزء الأول فقط كانت البداية تاعو من الصين قارة آسيا وكي يوصل لإفريقيا وبالتحديد فالجزائر كيفاش ؟ معليش هذا الجزء الأول ومزالت أجزاء انتظروني إن شاء الله ونكمل معاكم ..
"Tama"
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