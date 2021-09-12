كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟

أن الساعة التي تمر من حياتنا ولا نحسن استغلالها ستكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة وساعتها سيقول كل مقـصر يا ليتني قدمت لحياتي إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم، وهو أهل للكرم.

أن الساعة التي تمر من حياتنا ولا نحسن استغلالها ستكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة وساعتها سيقول كل مقـصر يا ليتني قدمت لحياتي إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم، وهو أهل للكرم.

أن الساعة التي تمر من حياتنا ولا نحسن استغلالها ستكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة وساعتها سيقول كل مقـصر يا ليتني قدمت لحياتي إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم، وهو أهل للكرم.

أن الساعة التي تمر من حياتنا ولا نحسن استغلالها ستكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة وساعتها سيقول كل مقـصر يا ليتني قدمت لحياتي إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم، وهو أهل للكرم.

· ا لعنصر الأول: الهدف الحقيقي من هذه الحيـاة:

· ا لعنصر الأول: الهدف الحقيقي من هذه الحيـاة:

· ا لعنصر الأول: الهدف الحقيقي من هذه الحيـاة:

· ا لعنصر الأول: الهدف الحقيقي من هذه الحيـاة:

ونحن نختلف عن اليهود فإنهم يتمنّون أن تكون حياتهم ليس فيها موت رغبة في ملاذِّ الدنيا، إذ يتمنى أحدهم لو يُعمَّر ألف سنة، قال تبارك وتعالى:

ونحن نختلف عن اليهود فإنهم يتمنّون أن تكون حياتهم ليس فيها موت رغبة في ملاذِّ الدنيا، إذ يتمنى أحدهم لو يُعمَّر ألف سنة، قال تبارك وتعالى: {

وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرَصَ النَّـاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَّمِنَ الَّذِينَ أَشرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ أَلـفَ سَنَةٍ وَمَـا هُوَ بِمُزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ أَن يُّعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعمَلُونَ} [سورة البقرة آية (96)].





وأما المسلم فيحرص على حياته ليس لذاتها، وإنما لكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات. فإذا رأى المسلم أن حياته يزداد فيها حسنات وقرباً من الله، دعا الله أن يطيل عمره وأن يحسن عـمله، يشهد لهذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلاً قـال يا رسول الله أي الناس خيـر؟ قال:

((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ))

، قال: فأي الناس شر؟ قال:

((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ))

[رواه الإمام أحمد والترمذي].



وإذا رأى أن بقاءه في الحياة سيعـرضه إلى فتن وزيادة سيئات، دعا الله أن يقبـضه إليه غيـر فاتن ولا مفتـون؛ لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان مما يقوله من الدعاء أنه كان يدعو فيقول:

((.... وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ،))

[رواه الإمام أحمد والترمذي].



وهذا لا يعارض ما رواه سعد بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

((لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ))

[رواه البخاري] لأن الرسول ﷺ أباح تمني الموت عـنـد حصول ضرر يفتن في الدين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: