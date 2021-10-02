حكايا الورد بينكم من جديد

حكايا المطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- jijel
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت إليكم من جديد إن شاء الله لا يكون غياب عدت بعضوية جديدة لان عضويتي حكايا الورد لم تفتح عسى ان تمر من هنا أم ياسمين وتساعدني لأنها حتما تتذكرني
هل من ترحيب وهل من أعضاء يتذكرونني؟؟
عدت إليكم من جديد إن شاء الله لا يكون غياب عدت بعضوية جديدة لان عضويتي حكايا الورد لم تفتح عسى ان تمر من هنا أم ياسمين وتساعدني لأنها حتما تتذكرني
هل من ترحيب وهل من أعضاء يتذكرونني؟؟