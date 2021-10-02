حكايا الورد بينكم من جديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عدت إليكم من جديد إن شاء الله لا يكون غياب عدت بعضوية جديدة لان عضويتي حكايا الورد لم تفتح عسى ان تمر من هنا أم ياسمين وتساعدني لأنها حتما تتذكرني

هل من ترحيب وهل من أعضاء يتذكرونني؟؟