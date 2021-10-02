حكايا الورد بينكم من جديد

ح

حكايا المطر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أكتوبر 2021
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
41
محل الإقامة
jijel
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت إليكم من جديد إن شاء الله لا يكون غياب عدت بعضوية جديدة لان عضويتي حكايا الورد لم تفتح عسى ان تمر من هنا أم ياسمين وتساعدني لأنها حتما تتذكرني
هل من ترحيب وهل من أعضاء يتذكرونني؟؟
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,278
النقاط
491
اهلا بك انا اتذكرك وهل يخفى القمر ..
 
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