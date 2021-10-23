التصويت على أشهى وصفة طبق رئيسي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,699
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء التصويت للوصفة التي نالت اعجابك
الوصفة الأولى للاخت @Soumia hadj mohammed
الوصفة الثانية للأخت @Rayhan
الفائزة تتحصل على وسام:
الرجاء التصويت للوصفة التي نالت اعجابك
الوصفة الأولى للاخت @Soumia hadj mohammed
أزر مدخـــن
طبق الأرز المدخن كيلة أرز ( جاتني حوالي 400غ) قطعة دجاج حبتين بطاطا حبتين جزر حار فلفل اخضر حلو فلفل أحمر حلو طماطم حبتين بصل متوسط كوسا ( كورجات- قرعة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملح فلفل اسود قرفة جوزة الطيب...
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الوصفة الثانية للأخت @Rayhan
طاجــــــــــين الزيتون و البسباس
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذي مدة محطيتش موضوع هنآ هـــآ بصح ما يعنيش مكنش نطيب قاع 😉 المهم بما انه اشترينا طاجين للطبخ و سمعنا بلي...
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الفائزة تتحصل على وسام: