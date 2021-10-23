التصويت على أشهى وصفة طبق رئيسي

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  • الأرز المدخن

  • طاجين الزيتون والبسباس

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,699
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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الوصفة الأولى للاخت @Soumia hadj mohammed

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أزر مدخـــن

طبق الأرز المدخن كيلة أرز ( جاتني حوالي 400غ) قطعة دجاج حبتين بطاطا حبتين جزر حار فلفل اخضر حلو فلفل أحمر حلو طماطم حبتين بصل متوسط كوسا ( كورجات- قرعة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملح فلفل اسود قرفة جوزة الطيب...
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الوصفة الثانية للأخت @Rayhan

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طاجــــــــــين الزيتون و البسباس

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذي مدة محطيتش موضوع هنآ هـــآ بصح ما يعنيش مكنش نطيب قاع 😉 المهم بما انه اشترينا طاجين للطبخ و سمعنا بلي...
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الفائزة تتحصل على وسام:

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