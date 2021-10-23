التصويت على أشهى وصفة طبق رئيسي

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذي مدة محطيتش موضوع هنآ هـــآ بصح ما يعنيش مكنش نطيب قاع 😉 المهم بما انه اشترينا طاجين للطبخ و سمعنا بلي...