التصويت على افضل ڨاطو اعجبك؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- 48,699
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل التصويت علئ الوصفة التي نالت اعجابكم
الوصفة الأولى للأخت @ℓσɴєℓу GĪяℓ
الوصفة الثانية للأخت:
@Asseli Queen
الفائزة تتحصل على وسام
نواصل التصويت علئ الوصفة التي نالت اعجابكم
الوصفة الأولى للأخت @ℓσɴєℓу GĪяℓ
مشوك بااشوكولا
السلام عليكم.... اليوم جبتلكم مشوك بالشكولا اللي درتو تحت إشراف الأستاذة تاعي فالحلوى إن شاء الله تعجبكم... المقادير: 100g منغرين طرية 1/2 كاس سكر ما يعادل 3 مغارف كبار 1/2 كاس زيت 2 صفار بيض قرصة ملح ملعقة عطر فاني ملعقة كبيرة حليب بودرة(لحضة) ملعقة كبيرة مايزينة ملعقة صغيرة خميرة الحلو كاس...
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الوصفة الثانية للأخت:
@Asseli Queen
صابلي بذوق الليمون من مطبخي بيشو
سلام عليكم خوتي صحا فطوركم ني جبتلكم وصفة صابلي بذوق الليمون متامنوش عقلكم كي جاني بنين وهشيش خموس عليا احم احم تبانلي ندورها نولي نبيع 😂😂😂😂 العجينة 250 غ زبدة وتلات صفار بيض ومنكه الليمون زوج مغارف عصير الليمون نص كاس سكر قلاص نص كاس نشا وفرينة ونخلطو كلشي ونشكل على حساب مول اما كريمة درت 125 غ...
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الفائزة تتحصل على وسام