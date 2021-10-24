التصويت على افضل ڨاطو اعجبك؟

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,699
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نواصل التصويت علئ الوصفة التي نالت اعجابكم

الوصفة الأولى للأخت @ℓσɴєℓу GĪяℓ

www.4algeria.com

مشوك بااشوكولا

السلام عليكم.... اليوم جبتلكم مشوك بالشكولا اللي درتو تحت إشراف الأستاذة تاعي فالحلوى إن شاء الله تعجبكم... المقادير: 100g منغرين طرية 1/2 كاس سكر ما يعادل 3 مغارف كبار 1/2 كاس زيت 2 صفار بيض قرصة ملح ملعقة عطر فاني ملعقة كبيرة حليب بودرة(لحضة) ملعقة كبيرة مايزينة ملعقة صغيرة خميرة الحلو كاس...
www.4algeria.com www.4algeria.com

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الوصفة الثانية للأخت:
@Asseli Queen

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صابلي بذوق الليمون من مطبخي بيشو

سلام عليكم خوتي صحا فطوركم ني جبتلكم وصفة صابلي بذوق الليمون متامنوش عقلكم كي جاني بنين وهشيش خموس عليا احم احم تبانلي ندورها نولي نبيع 😂😂😂😂 العجينة 250 غ زبدة وتلات صفار بيض ومنكه الليمون زوج مغارف عصير الليمون نص كاس سكر قلاص نص كاس نشا وفرينة ونخلطو كلشي ونشكل على حساب مول اما كريمة درت 125 غ...
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الفائزة تتحصل على وسام

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