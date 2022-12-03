تصويت أفضل مدونة لشهر نوفمبر

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  • همس على اوراق مبعثر

  • خربشات قلم متمرد

  • رومانس ثلاثي الابعاد

  • مدونتي حرف كتب له الوجود هنا وهناك

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,393
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم.jpg


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همس على اوراق مبعثر

- ماذا تفعل الآن؟ - أنا الآن اسمع أغنيتنا المفضلة أصل لنصفها واخفض الصوت لتكمل أنت هناك فاسمعك
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للأخت @هند



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‏•.ღ.•خربشات قلم متمرد ..."مدونتي"...•.ღ.•

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@*amani*


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رومانس ثلاثي الأبعاد

كنتُ أحاول استفزازك دائمًا حتّى يخرج أسوأ ما لديك من طِباع، ومشيتُ على جِمار لهفتك الواسعة، أرهقتك، أتعبتك، أحزنتك، لكنّك بادلتني الشر بالخير، رفعتني عاليًا حيث أبهى إحساس، غمرتني بفرادة حنانك الوارف، كم فرصة منحتني لأغيّر من حالي، لم تُبالي باستهتاري وأنانيتي، افتديتني بالعالم أجمع، وكتبت لي...
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@متهجئ الحرف


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مدونتي ,, حرفٌ كتب له الوجود ,, من هنا وهناك .

نحن أمة كسائر الأمم لكننا اكثرهم عنجهيه !
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@aljentel


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آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,393
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
USER=113785]@هند[/USER] @يسرى 16 @Djamel2022 @منال إدريس
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@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
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@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
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@MARYTA @Haroun Serhani
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