تصويت أفضل مدونة لشهر نوفمبر

كنتُ أحاول استفزازك دائمًا حتّى يخرج أسوأ ما لديك من طِباع، ومشيتُ على جِمار لهفتك الواسعة، أرهقتك، أتعبتك، أحزنتك، لكنّك بادلتني الشر بالخير، رفعتني عاليًا حيث أبهى إحساس، غمرتني بفرادة حنانك الوارف، كم فرصة منحتني لأغيّر من حالي، لم تُبالي باستهتاري وأنانيتي، افتديتني بالعالم أجمع، وكتبت لي...