تصويت أفضل مدونة لشهر نوفمبر

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,393
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
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همس على اوراق مبعثر
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@*amani*
رومانس ثلاثي الأبعاد
كنتُ أحاول استفزازك دائمًا حتّى يخرج أسوأ ما لديك من طِباع، ومشيتُ على جِمار لهفتك الواسعة، أرهقتك، أتعبتك، أحزنتك، لكنّك بادلتني الشر بالخير، رفعتني عاليًا حيث أبهى إحساس، غمرتني بفرادة حنانك الوارف، كم فرصة منحتني لأغيّر من حالي، لم تُبالي باستهتاري وأنانيتي، افتديتني بالعالم أجمع، وكتبت لي...
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مدونتي ,, حرفٌ كتب له الوجود ,, من هنا وهناك .
نحن أمة كسائر الأمم لكننا اكثرهم عنجهيه !
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