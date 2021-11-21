حقيقية لازم نتفكروها

ناسليهان

ناسليهان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2021
المشاركات
30
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
إيماجيني يجي خوك ولا ختك ينوضك من الرقاد ونتي راقدة يقلك نوضي راهي العشرة تجي تنوضي متقدريش تسمعيه يضحك ويعيط على ماماك ويقلها وقيلا البهلولة هذي راهي ماتت☹ حتى امك تقلك نوضي يا لبهلولة وانتي تجي توضي متقدريش تجي تضحكي معاهم متقدريش تجي تحلي عينيك متقدريش تجي تتحركي متقدريش يجي خوك يحرك فيك يقول مالها هذي بلاك داخت يضرب من يضرب من مكان والوا حتى تسمعي ماماك تعيط بصوت مرتفع تم تعرفي بلي صاي راكي ميتة تنساي لعياط تاع ماماك وخاوتك تنساي لبكاء تاع خوك وباباك يمر عليك فديوا حياتك قدام عينيك 🥺📿
تتفكري بلي راكي محبسة الصلاة ورقدتي بلا صلاة...💔
تتفكري بلي رقدتي على معصية...💔
تتفكري صباعك فيهم لفارني...💔
تتفكري كي تمشي برا وانتي مش متحجبة وناس تشوف لشعرك...💔
تتفكري شحال من واحد قستي...💔
تتفكري شحال من واحد ضلمتي...💔
تتفكري اذا ميمتك بكيتي...💔
تتفكري لمعاصي لي درتي والخرجات لي خرجتي...💔
تتفكري بلي هدرتي كلام لعيب للناس ودرك مكانش كي تمحيه...💔
حتى تسمعي الضجة زادت في الدار وبلعوا عليك شمبرتك وميمتك وخوتاتك دايرين عليك ويعيطوا
تجي تقوليلها سمحلي ماماك اذا كاش نهار قصتك ولا بكيتك بصح تلقاي روحك صاي راكي روطار بزاااف
حتى تلقاي رفدوك ورايحين يغسلوك وميمتك تسلم وتبكي
درك يكفنوك ويستروك بالكفن يستروك كي نهار انتي عجزتي تستري روحك حياتك كاملة
تودعك ميمتك وهي تبكي وتصرخ تجي تبكي وتقولي اصبري يا ماما ودعيلي متقدرش
يدوك يصلوا عليك جماعة ويرفدوك خوتك وباباك على كتافهم
توصلي للمقبرة تلقاي بلاصتك محفورة واجدة تجي تهربي وتقولي علاه مقلقين وجدتوها متقدريش
يدخلوك في حفرة ضيقة بزاف يزيدوا فوقك لوحة خشبية يحطوا فوقك تراب صاي درك في ضلمة تسمعي رجليهم وهوما رايحين ومخليينك وحدك داركم راجلك ولادك حبابك ...
في هذيك اللحظة تتفكري بلي حاجة متنفعك دروك من غير أقوالك وافعالك
تتفكري كي قال ربي يوما لا ينفع مال ولا بنون الى مم أتي الله بقلب سليم..
وقفة تذكيرية فقط...🙂
هيا نستغفروا كامل باش تكون لينا في ميزان حسناتنا ربما ليوم كما هذا
استغفر الله العلى العظيم وأتوب إليه ...❤
ربي يغفر لي ولكم 😿
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,314
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع قيم هذا الموضوع يصلح لنا نحن الذكور ليس فقط البنات فقط على الذكور ان يعتبروا من هذه التفكير الذي طرحته و العمل عليه ليل و نهار بارك الله فيك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
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