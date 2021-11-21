حقيقية لازم نتفكروها

إيماجيني يجي خوك ولا ختك ينوضك من الرقاد ونتي راقدة يقلك نوضي راهي العشرة تجي تنوضي متقدريش تسمعيه يضحك ويعيط على ماماك ويقلها وقيلا البهلولة هذي راهي ماتت☹ حتى امك تقلك نوضي يا لبهلولة وانتي تجي توضي متقدريش تجي تضحكي معاهم متقدريش تجي تحلي عينيك متقدريش تجي تتحركي متقدريش يجي خوك يحرك فيك يقول مالها هذي بلاك داخت يضرب من يضرب من مكان والوا حتى تسمعي ماماك تعيط بصوت مرتفع تم تعرفي بلي صاي راكي ميتة تنساي لعياط تاع ماماك وخاوتك تنساي لبكاء تاع خوك وباباك يمر عليك فديوا حياتك قدام عينيكتتفكري بلي راكي محبسة الصلاة ورقدتي بلا صلاة...تتفكري بلي رقدتي على معصية...تتفكري صباعك فيهم لفارني...تتفكري كي تمشي برا وانتي مش متحجبة وناس تشوف لشعرك...تتفكري شحال من واحد قستي...تتفكري شحال من واحد ضلمتي...تتفكري اذا ميمتك بكيتي...تتفكري لمعاصي لي درتي والخرجات لي خرجتي...تتفكري بلي هدرتي كلام لعيب للناس ودرك مكانش كي تمحيه...حتى تسمعي الضجة زادت في الدار وبلعوا عليك شمبرتك وميمتك وخوتاتك دايرين عليك ويعيطواتجي تقوليلها سمحلي ماماك اذا كاش نهار قصتك ولا بكيتك بصح تلقاي روحك صاي راكي روطار بزااافحتى تلقاي رفدوك ورايحين يغسلوك وميمتك تسلم وتبكيدرك يكفنوك ويستروك بالكفن يستروك كي نهار انتي عجزتي تستري روحك حياتك كاملةتودعك ميمتك وهي تبكي وتصرخ تجي تبكي وتقولي اصبري يا ماما ودعيلي متقدرشيدوك يصلوا عليك جماعة ويرفدوك خوتك وباباك على كتافهمتوصلي للمقبرة تلقاي بلاصتك محفورة واجدة تجي تهربي وتقولي علاه مقلقين وجدتوها متقدريشيدخلوك في حفرة ضيقة بزاف يزيدوا فوقك لوحة خشبية يحطوا فوقك تراب صاي درك في ضلمة تسمعي رجليهم وهوما رايحين ومخليينك وحدك داركم راجلك ولادك حبابك ...في هذيك اللحظة تتفكري بلي حاجة متنفعك دروك من غير أقوالك وافعالكتتفكري كي قال ربي يوما لا ينفع مال ولا بنون الى مم أتي الله بقلب سليم..وقفة تذكيرية فقط...هيا نستغفروا كامل باش تكون لينا في ميزان حسناتنا ربما ليوم كما هذااستغفر الله العلى العظيم وأتوب إليه ...❤ربي يغفر لي ولكم