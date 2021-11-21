حقيقية لازم نتفكروها

ناسليهان
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 30
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
إيماجيني يجي خوك ولا ختك ينوضك من الرقاد ونتي راقدة يقلك نوضي راهي العشرة تجي تنوضي متقدريش تسمعيه يضحك ويعيط على ماماك ويقلها وقيلا البهلولة هذي راهي ماتت☹ حتى امك تقلك نوضي يا لبهلولة وانتي تجي توضي متقدريش تجي تضحكي معاهم متقدريش تجي تحلي عينيك متقدريش تجي تتحركي متقدريش يجي خوك يحرك فيك يقول مالها هذي بلاك داخت يضرب من يضرب من مكان والوا حتى تسمعي ماماك تعيط بصوت مرتفع تم تعرفي بلي صاي راكي ميتة تنساي لعياط تاع ماماك وخاوتك تنساي لبكاء تاع خوك وباباك يمر عليك فديوا حياتك قدام عينيك
تتفكري بلي راكي محبسة الصلاة ورقدتي بلا صلاة...
تتفكري بلي رقدتي على معصية...
تتفكري صباعك فيهم لفارني...
تتفكري كي تمشي برا وانتي مش متحجبة وناس تشوف لشعرك...
تتفكري شحال من واحد قستي...
تتفكري شحال من واحد ضلمتي...
تتفكري اذا ميمتك بكيتي...
تتفكري لمعاصي لي درتي والخرجات لي خرجتي...
تتفكري بلي هدرتي كلام لعيب للناس ودرك مكانش كي تمحيه...
حتى تسمعي الضجة زادت في الدار وبلعوا عليك شمبرتك وميمتك وخوتاتك دايرين عليك ويعيطوا
تجي تقوليلها سمحلي ماماك اذا كاش نهار قصتك ولا بكيتك بصح تلقاي روحك صاي راكي روطار بزاااف
حتى تلقاي رفدوك ورايحين يغسلوك وميمتك تسلم وتبكي
درك يكفنوك ويستروك بالكفن يستروك كي نهار انتي عجزتي تستري روحك حياتك كاملة
تودعك ميمتك وهي تبكي وتصرخ تجي تبكي وتقولي اصبري يا ماما ودعيلي متقدرش
يدوك يصلوا عليك جماعة ويرفدوك خوتك وباباك على كتافهم
توصلي للمقبرة تلقاي بلاصتك محفورة واجدة تجي تهربي وتقولي علاه مقلقين وجدتوها متقدريش
يدخلوك في حفرة ضيقة بزاف يزيدوا فوقك لوحة خشبية يحطوا فوقك تراب صاي درك في ضلمة تسمعي رجليهم وهوما رايحين ومخليينك وحدك داركم راجلك ولادك حبابك ...
في هذيك اللحظة تتفكري بلي حاجة متنفعك دروك من غير أقوالك وافعالك
تتفكري كي قال ربي يوما لا ينفع مال ولا بنون الى مم أتي الله بقلب سليم..
وقفة تذكيرية فقط...
هيا نستغفروا كامل باش تكون لينا في ميزان حسناتنا ربما ليوم كما هذا
استغفر الله العلى العظيم وأتوب إليه ...❤
ربي يغفر لي ولكم
تتفكري بلي راكي محبسة الصلاة ورقدتي بلا صلاة...
تتفكري بلي رقدتي على معصية...
تتفكري صباعك فيهم لفارني...
تتفكري كي تمشي برا وانتي مش متحجبة وناس تشوف لشعرك...
تتفكري شحال من واحد قستي...
تتفكري شحال من واحد ضلمتي...
تتفكري اذا ميمتك بكيتي...
تتفكري لمعاصي لي درتي والخرجات لي خرجتي...
تتفكري بلي هدرتي كلام لعيب للناس ودرك مكانش كي تمحيه...
حتى تسمعي الضجة زادت في الدار وبلعوا عليك شمبرتك وميمتك وخوتاتك دايرين عليك ويعيطوا
تجي تقوليلها سمحلي ماماك اذا كاش نهار قصتك ولا بكيتك بصح تلقاي روحك صاي راكي روطار بزاااف
حتى تلقاي رفدوك ورايحين يغسلوك وميمتك تسلم وتبكي
درك يكفنوك ويستروك بالكفن يستروك كي نهار انتي عجزتي تستري روحك حياتك كاملة
تودعك ميمتك وهي تبكي وتصرخ تجي تبكي وتقولي اصبري يا ماما ودعيلي متقدرش
يدوك يصلوا عليك جماعة ويرفدوك خوتك وباباك على كتافهم
توصلي للمقبرة تلقاي بلاصتك محفورة واجدة تجي تهربي وتقولي علاه مقلقين وجدتوها متقدريش
يدخلوك في حفرة ضيقة بزاف يزيدوا فوقك لوحة خشبية يحطوا فوقك تراب صاي درك في ضلمة تسمعي رجليهم وهوما رايحين ومخليينك وحدك داركم راجلك ولادك حبابك ...
في هذيك اللحظة تتفكري بلي حاجة متنفعك دروك من غير أقوالك وافعالك
تتفكري كي قال ربي يوما لا ينفع مال ولا بنون الى مم أتي الله بقلب سليم..
وقفة تذكيرية فقط...
هيا نستغفروا كامل باش تكون لينا في ميزان حسناتنا ربما ليوم كما هذا
استغفر الله العلى العظيم وأتوب إليه ...❤
ربي يغفر لي ولكم