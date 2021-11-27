أفضل النصائح والوصفات

G

gamalo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أكتوبر 2021
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
63
محل الإقامة
TRIPOLI
الجنس
ذكر
هل بدأ شعرك يتساقط كثيرًا؟ هل تسريحة شعرك رقيقة جدا؟ استفد من وصفة استعادة الشعر المنزلية المثبتة!
⠀
مكونان بسيطان فقط سيحولان الشامبو الخاص بك إلى شامبو مليء بالفيتامينات! جربها.
⠀
هل تعلم ما الذي يسبب تساقط الشعر؟ يقول الخبراء إن تساقط الشعر مرتبط بعوامل مختلفة مثل الإجهاد ، والحمل ، وانقطاع الطمث ، وفقدان الوزن ، وما إلى ذلك.
⠀
⠀
كيف تصنع شامبو تساقط الشعر منزلي الصنع؟
⠀
أول شيء عليك القيام به هو شراء شامبو طبيعي يحتوي على درجة حموضة معتدلة. يمكنك استخدام شامبو الأطفال المعتاد. يستخدم هذا الشامبو كمكون أساسي ونحتاج إلى 3 مكونات أخرى.
⠀
يجب إضافة زيت إكليل الجبل العطري.
⠀
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى زيت الليمون الأساسي.
⠀
ينعش وهو مطهر ممتاز. ثالثًا ، ستحتاج إلى قطرتين من فيتامين هـ ، ويمكنك شراؤها من الصيدليات.
⠀
فيتامين هـ مفيد جدًا لتساقط الشعر. سيوقف هذه العملية الرهيبة.
⠀
طريقة التحضير:
⠀
أضف 10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري و 10 قطرات من زيت الليمون العطري إلى الشامبو. ثم يضاف 2 كبسولة من فيتامين هـ. رج العبوة جيداً قبل غسل الشعر بالشامبو.
⠀
تعليمات الاستخدام: من
⠀
المهم جدًا استخدام هذا الشامبو المصنوع منزليًا كل يوم. ضعيه على شعرك ودلكي بلطف فروة رأسك لبضع دقائق. اتركه يعمل لمدة 10 دقائق. ثم اغسليه بالماء الدافئ.
⠀
سوف تدهش من النتائج. في غضون أسابيع قليلة ، ستلاحظ أن شعرك قد بدأ في النمو وتوقف عن التساقط!
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top