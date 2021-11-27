أفضل النصائح والوصفات

هل بدأ شعرك يتساقط كثيرًا؟ هل تسريحة شعرك رقيقة جدا؟ استفد من وصفة استعادة الشعر المنزلية المثبتة!مكونان بسيطان فقط سيحولان الشامبو الخاص بك إلى شامبو مليء بالفيتامينات! جربها.هل تعلم ما الذي يسبب تساقط الشعر؟ يقول الخبراء إن تساقط الشعر مرتبط بعوامل مختلفة مثل الإجهاد ، والحمل ، وانقطاع الطمث ، وفقدان الوزن ، وما إلى ذلك.كيف تصنع شامبو تساقط الشعر منزلي الصنع؟أول شيء عليك القيام به هو شراء شامبو طبيعي يحتوي على درجة حموضة معتدلة. يمكنك استخدام شامبو الأطفال المعتاد. يستخدم هذا الشامبو كمكون أساسي ونحتاج إلى 3 مكونات أخرى.يجب إضافة زيت إكليل الجبل العطري.بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج إلى زيت الليمون الأساسي.ينعش وهو مطهر ممتاز. ثالثًا ، ستحتاج إلى قطرتين من فيتامين هـ ، ويمكنك شراؤها من الصيدليات.فيتامين هـ مفيد جدًا لتساقط الشعر. سيوقف هذه العملية الرهيبة.طريقة التحضير:أضف 10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري و 10 قطرات من زيت الليمون العطري إلى الشامبو. ثم يضاف 2 كبسولة من فيتامين هـ. رج العبوة جيداً قبل غسل الشعر بالشامبو.تعليمات الاستخدام: منالمهم جدًا استخدام هذا الشامبو المصنوع منزليًا كل يوم. ضعيه على شعرك ودلكي بلطف فروة رأسك لبضع دقائق. اتركه يعمل لمدة 10 دقائق. ثم اغسليه بالماء الدافئ.سوف تدهش من النتائج. في غضون أسابيع قليلة ، ستلاحظ أن شعرك قد بدأ في النمو وتوقف عن التساقط!