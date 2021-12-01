The best of~ cats 1

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,146
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


بسم الله 01.png



الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اليوم اردت مشاركتكم لصور لقططي كانت موجودة في هاتفي

فقط ملاحظة :
القطط ليست كلها لدي فقد تم تبنيها





اترككم مع الصور مشاهدة ممتعة 😽

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يتبع .. في جزء ثاني
تابعونا
 
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