The best of~ cats 2

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,160
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

ما رأيكم؟ هل نكمل مشاهدة صور من حكاية جميلة ♥
طبعا...
لمشاهدة الجزء الاول هنا


www.4algeria.com

The best of~ cats 1

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
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بعد تربية القط الاول و كاول تجربة في تربيتهم ههه اردنا لونا اخر فتم تربية جوجو

كان صغيرا جدا و خائفا 😿 و بعد ساعات و نومه بدفئ شعر بالطمانينة






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طبعا في الأول القط الكبير اقام حربا و لم يتقبل وجوده ولكن في الآخير
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ناما إلى جانب بعض

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لا و أيضا أصبح يعتني به و ينظفه مثل أمه
أصدقاء ~♥

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يتبع .....

 
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