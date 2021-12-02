The best of~ cats 2

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 8,160
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
ما رأيكم؟ هل نكمل مشاهدة صور من حكاية جميلة ♥
طبعا...
لمشاهدة الجزء الاول هنا
The best of~ cats 1
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
www.4algeria.com
بعد تربية القط الاول و كاول تجربة في تربيتهم ههه اردنا لونا اخر فتم تربية جوجو
كان صغيرا جدا و خائفا و بعد ساعات و نومه بدفئ شعر بالطمانينة
طبعا في الأول القط الكبير اقام حربا و لم يتقبل وجوده ولكن في الآخير
.
.
.
ناما إلى جانب بعض
لا و أيضا أصبح يعتني به و ينظفه مثل أمه
أصدقاء ~♥
يتبع .....