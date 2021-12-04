السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء اللمة الكرام أهلا بكم مجددا في موضوعي البسيط ربما تستغربون عنوان الموضوع



سائحون في مجتمع بسياج شوكي

السياحة بحد ذاتها هي الإنطلاق بلا قبود وإكتشاف كل ماهو جديد تدخل بلد ما أو ولاية ما لتكتشف أماكن لم تزرها من قبل هاته هي السياحة لكن اليوم سآخذكم في جولة سياحية داخل المجتمع لكن بشرط مجتمعنا بيه سياج شوكي لننطلق في رحلتنا

وجهتنا إلى معلم ومتحف داخل مجتمعنا وهي قيمنا وعادات أجدادنا وبعض لنقل خرافات حسب قدراتهم العقليةعاشو بها وقيدونا بها ورغم هذا نحن إلى زمنهم مقارنة بزمننا وحتى الجيل هذا يقارن حياته بحياتنا .....الساج حول هذا المعلم لا يمكن إختارقه فلا الجد ولا الجدة يتقبلان فكرة أنك تلغي وجودهم ومن سابع مستحيل أن يكون لهم معتقد وأنت تحاول جعله معتقد خاطئ. ....

نتجول لنصل الى تحفة معمارية بنيت ونحتت بإتقان وهي تمثال المرأة التي يجب أن تكون والتي يجب ان يساهم كل فرد من مجتمع في نحته جسد بلا روح تشويه للصورة ملامح غير ملامحها فقط لأن مجتمع له طبل كل من هب ودب يقرع عليه نسو أن الاسلام جاء ليكرمها ويأتي من يهينها فقط لان كيدها عظيم ...الصراحة اعجبتني يا مجتمعي في نحت صورتي على يد من صورتهم مشوة ......

وجهتنا الآتية حدائق منسية مر عليها الزمن وترك البصمة وغادر وهم أولئك المنسيين في مجتمعنا كأن المجتمع يرفض وجودهم أولئك المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فقط لانه لا يملك يد او رجل او كفيف او فقط لا يملك حق دفاع عن نفسه اذن فهم من جماعة انساك فلا حاجة لي به حتى كمعلم للزيارة فهو الركن المنسي .....



هنا ركن الراحلون الراجعون ....المتأرجحون بين حياتهم وحياة من حولهم معلقون في مجتمع اسماهم العانسات أو العانسون من يفنون حياتهم من أجل غيرهم وجلدهم المجتمع بسوط من جلد قاسي ليكون الجلد على ظهورهم أتقن مما يكون مجتمعي سيج هذا الركن خصيصا لكل من يمر ويلقي سوط لسانه هنا ......





أخبروني عن مكان سياحتكم في المجتمع وما الذيشدكم في أركاني التي اقترحتها عليكم





سيجني مجتمعي في ركن ذوي الاحتياجات ولم يرحمني لا أنا ولا أشباهي كوننا ناقصون عضو من اعضاء جسمنا معنى هذا حد لت عقولنا ومشاعرنا قد شطبنا من الحياة لظن منهم أنهم كاملون رسالتي لهم سياجكم جنة عند ربي وهذا يكفيني