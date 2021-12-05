تحميل البرنامج الرائع FoxitReader_9.3 لقراءة جميع أنواع ملفات PDF

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,703
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أهم مميزات البرنامج:

1/ خفيف جدا ... ولا يشكل عبئ وثقل على داكرة الكمبيوتر عند تشغيله .
2/ يقرأ جميـع أنواااااع ملفات PDF
3/ إمكانية الطباعة من خلاله مباشرة .

والعديد من المميزات .. ندعكم تكتشفونها ..

GoldenMan_FoxitReader.jpg


رابط تحميل البرنامج



الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف .
Golden_Man_OK.png
 
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