تحميل البرنامج الرائع FoxitReader_9.3 لقراءة جميع أنواع ملفات PDF

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,703
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
أهم مميزات البرنامج:
1/ خفيف جدا ... ولا يشكل عبئ وثقل على داكرة الكمبيوتر عند تشغيله .
2/ يقرأ جميـع أنواااااع ملفات PDF
3/ إمكانية الطباعة من خلاله مباشرة .
والعديد من المميزات .. ندعكم تكتشفونها ..
رابط تحميل البرنامج
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف . ✔
1/ خفيف جدا ... ولا يشكل عبئ وثقل على داكرة الكمبيوتر عند تشغيله .
2/ يقرأ جميـع أنواااااع ملفات PDF
3/ إمكانية الطباعة من خلاله مباشرة .
والعديد من المميزات .. ندعكم تكتشفونها ..
رابط تحميل البرنامج
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف . ✔