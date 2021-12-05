تحميل البرنامج الرائع FoxitReader_9.3 لقراءة جميع أنواع ملفات PDF

أهم مميزات البرنامج:



1/ خفيف جدا ... ولا يشكل عبئ وثقل على داكرة الكمبيوتر عند تشغيله .

2/ يقرأ جميـع أنواااااع ملفات PDF

3/ إمكانية الطباعة من خلاله مباشرة .



والعديد من المميزات .. ندعكم تكتشفونها ..









رابط تحميل البرنامج

الأمن والحماية من الفيروسات:

تم فحص البرنامج من قبل المشرف .