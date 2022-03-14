تحميل برنامج Skype 8.34.0.78 (العملاق التاريخي للمحادثات المجانية)!

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,060
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
GoldenMan_skype.jpg
89b2d898.jpg
2022-03-14_221305.png


إسم البرنامج: Skype

نظام التشغيل: ويندوز Windows

الحجم: 59 ميجا

وظيفة البرنامج: الدردشة والإتصال ( بـ الكاتبة والصوت والفيديو).

مميزات البرنامج: بالإضافة الى مميزات برنامج سكايب المعروفة, هناك ميزة فريـــــــدة من نوعها... وهي/ إمكانية الإتصال الهاتفي المباااشر برقم أي شخص موجود في أي مكان بالعالم .

/////////// + //////////// + ///////////

رابط تحميل البرنامج




★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنــــامج من قبل المشرف .
Golden_Man_OK.png
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,060
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top