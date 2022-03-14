تحميل برنامج Skype 8.34.0.78 (العملاق التاريخي للمحادثات المجانية)!

إسم البرنامج:

Skype

نظام التشغيل:

ويندوز Windows

الحجم:

59 ميجا

وظيفة البرنامج:

الدردشة والإتصال ( بـ الكاتبة والصوت والفيديو).

مميزات البرنامج:

بالإضافة الى مميزات برنامج سكايب المعروفة, هناك ميزة فريـــــــدة من نوعها... وهي/ إمكانية الإتصال الهاتفي المباااشر برقم أي شخص موجود في أي مكان بالعالم .

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