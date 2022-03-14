تحميل برنامج Skype 8.34.0.78 (العملاق التاريخي للمحادثات المجانية)!

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
إسم البرنامج: Skype
نظام التشغيل: ويندوز Windows
الحجم: 59 ميجا
وظيفة البرنامج: الدردشة والإتصال ( بـ الكاتبة والصوت والفيديو).
مميزات البرنامج: بالإضافة الى مميزات برنامج سكايب المعروفة, هناك ميزة فريـــــــدة من نوعها... وهي/ إمكانية الإتصال الهاتفي المباااشر برقم أي شخص موجود في أي مكان بالعالم .
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رابط تحميل البرنامج
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الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنــــامج من قبل المشرف . ✔