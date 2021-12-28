Ma$Ter
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هل على الذهب المستعمل هل عليه زكاة؟
الجَوَابُ:
الصحيح أنه ما عليه زكاة، ما يعد للاستعمال والزينة الصحيح والذي عليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للباس.
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فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب
الجَوَابُ:
الصحيح أنه ما عليه زكاة، ما يعد للاستعمال والزينة الصحيح والذي عليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للباس.
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فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب