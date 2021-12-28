هل على الذهب المستعمل هل عليه زكاة؟

الجَوَابُ

الصحيح أنه ما عليه زكاة، ما يعد للاستعمال والزينة الصحيح والذي عليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للباس.

فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب