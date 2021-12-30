محاجب حارين من كوزينة اللمة

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اهلا بيكم في كوزينتا المتواضعة عندي مدة محطيتش موضوع وليوم ماتلمونيش على الصور المبعترة في اخر لحظة بديت نصور
المهم اليوم مع المحاجب وصفة معروفة
بصح تعيي شوي خاصة اذا كانت الكمية لاباس بيها
المهم
المكونات
فرينة حسب الحاجة ونا نعطيكم المقادير
كيلو فرينة فيه
2 مغارف صغيرة ملح
خميرة نص ملعقة صغيرة ماشي ضرورية
ماكنتش نديرها من بعد شفتها في وصفة ام وليد
هدي العجينة تجي متماسكة
هنا كنت قطعت منها كويرات
في نفس الوقت لاصوص
بصلة شرائح
طماطم مصبرة +طماطم مطحونة
هريسة
فلفل اخضر واحدة اذا كان حار و نقطعوها
فلفل اسود
ملح
بهارات حسب رغبتك سيدتي
بعد ترتاح لعجينة نقطعوها ونخليها ترتاح و نبدا المعركة
نسرحها مليح ميهمش ادا انتقبت لخاطر راح نطويها و الطي يغطي الثقب
لاصوص +فرماج