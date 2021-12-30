محاجب حارين من كوزينة اللمة

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اهلا بيكم في كوزينتا المتواضعة عندي مدة محطيتش موضوع وليوم ماتلمونيش على الصور المبعترة في اخر لحظة بديت نصور

المهم اليوم مع المحاجب وصفة معروفة
بصح تعيي شوي خاصة اذا كانت الكمية لاباس بيها
المهم

المكونات
فرينة حسب الحاجة ونا نعطيكم المقادير

كيلو فرينة فيه
2 مغارف صغيرة ملح
خميرة نص ملعقة صغيرة ماشي ضرورية
ماكنتش نديرها من بعد شفتها في وصفة ام وليد
هدي العجينة تجي متماسكة
هنا كنت قطعت منها كويرات

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في نفس الوقت لاصوص
بصلة شرائح
طماطم مصبرة +طماطم مطحونة
هريسة
فلفل اخضر واحدة اذا كان حار و نقطعوها
فلفل اسود
ملح
بهارات حسب رغبتك سيدتي

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بعد ترتاح لعجينة نقطعوها ونخليها ترتاح و نبدا المعركة 😂

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نسرحها مليح ميهمش ادا انتقبت لخاطر راح نطويها و الطي يغطي الثقب

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لاصوص +فرماج

IMG_20211230_201239.jpg


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نوضعها فوق نار هنا يليق تعرفي كيفاش تهزيها
وادا كنتي مبتدئة عزيزتي تقدري تستعملي كرتون كراريس مربع و تغلفيه بورق الطهي و تحطيه فوق طاولة العمل و فوق تسرحي و تجيك الحبة كي ختها نفس العبار

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اممممم ريحة 😁

IMG_20211230_201121.jpg

ضيفي شوي زيت و تقلبيها

IMG_20211230_201233.jpg



المهم هذو حباتي درت كتار من هاك


IMG_20211230_200832.jpg


هذي هيا شهيتكم فالجنة وصح عشاااكم
 
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