طلب الإعتماد لفتج متجر في اللمة الجزائرية

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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
63
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



1.شروط الاعتماد في المتاجر اللماوية :.
  1. [ يجب ] على التاجر التعامل بالحسابات المصرح بها عند الادارة فقط.
  2. [ يمنع ] تخصيص نفس المبلغ للتداول في عدة مواقع.
  3. يتحمل التاجر كامل المسؤولية في كل التعاملات التي تجرى بعضويته منذ تاريخ اعتماده الى غاية نزع الاعتماد منها. (مكرر"7")
  4. ادارة اللمة لها الحق في نزع الإعتماد عن اي عضوية تراها لا تستوفي شروط الامان و المصداقية دون اعلام صاحبها.
  5. عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك في حساب وسيط اللمة.
  6. التاجر المعتمد يجب أن يصرح بكل الحسابات التي يريد ان يتعامل بها في القسم.
  7. التاجر المعتمد يجب أن يكون لديه حساب CCP بإسمه و مفعل خدمة الزبائن لمراقبة حسابه من موقع البريد.


2.الوثائق المطلوبة لطلب الاعتماد:
  1. صورة [الأمامية/الخلفية] لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. (بطاقة التعريف القديمة و جواز السفر القديم غير مقبولة).
  2. صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن (6) أشهر).
  3. صورة من فاتورة كهرباء او الهاتف الثابت (يقل إصدارها عن [6] أشهر).
  4. صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري.
  5. صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية و التاريخ.
  6. صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب.
  7. تعهد خطي مكتوب بخط اليد و مصادق عليه من البلدية (نموذج التعهد الكتابي من هنا).
  8. صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب.
  9. مطلوب تعبئة استمارة طلب الاعتماد في رد جديد(مشاركة جديدة) داخل موضوع طلب الاعتماد.
توضيح:
*يجب أخذ الصور بكاميرا الهاتف و بجودة واضحة. [صور الماسح الضوئي Scanner غير مقبولة]
*يجب أن تكون حواف الوثيقة ظاهرة + يجب ان لا تكون الصور مقلوبة.
*الفاتورة يفضل ان تكون باسمك و اذا لا تملك اي اشتراك لا هاتف و لا كهرباء لازلت في سكن الاب يجب رفع فاتورة باسم الاب.
*الطلبات الناقصة او الصور المعدلة يتم تجاهلها والغائها.
*جميع الصور ترفع بشكل مباشر في مرفقات الموضوع. [ الروابط الخارجية و المجلدات المضغوطة غير مقبولة ]
*موضوع الاعتماد هو موضوع مخفي و يراه صاحبه و الادارة فقط.
*محاولات و عمليات الاحتيال و التزوير كلها تعرض صاحبها للحظر و المساءلات القانونية لدى المصالح المختصة.

3.مراحل الاعتماد:
  1. الاطلاع على جميع القوانين و الشروط و تجميع الوثائق المطلوبة.
  2. فتح موضوع في ركن تقديم طلبات إعتماد متجر و ترفع فيه كل الوثائق و المعلومات المطلوبة.
  3. تنسخ المعلومات من : (استمارة طلب الاعتماد) ثم ضعها داخل موضوع طلب الاعتماد و قم تعبئتها.
  4. تقوم الادارة في سرية تامة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة. و بعدها تراسل صاحب الطلب بالقبول او الرفض.
  5. عند قبول الطلب يتم تحديد موعد اتصال عبر السكايب لاجراء مكالمة فيديو يظهر فيها صاحب الطلب مع كل الوثائق المقدمة سابقا.
  6. بعد التواصل مع صاحب الطلب من طرف وسيط اللمة يقوم هذا الاخير برفع تقرير مفصل للادارة ليتم قبول او رفض الاعتماد مع اعلام صاحب الطلب بالقرار النهائي.
ملاحظات:
-يحق لمنتدى اللمة الجزائرية التعديل على اي نص تراه في مناسب لتطوير و تأمين المعاملات المالية.
-إخلاء المسؤولية: موقع اللمة الجزائرية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية كل تعاملاته و توجهاته.
 
آخر تعديل:
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
63
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
نموذج التعهد الكتابي
ملاحظة: يجب كتابة التعهد بخط اليد و المصادقة عليه من البلدية (ضروري)


تعهد كتابي حرر بـ ................ يوم .. / .. / ..

انا السيد ......................... المولود في .. / .. / .... بــ ......................
الحامل لـ بطاقة التعريف الوطني البيومترية رقم : .............................
الصادرة بتاريخ .. / .. / ..... عن دائــرة .........................
أصرح بصحة الوثائق المقدمة لموقع اللمة الجزائرية للمعاملات التجارية و بيع العملات
و أصرح انني اطلعت على القوانين الخاصة بالمعاملات و ألتزم بها
و أتحمل كل المسؤولية للتعاملات التي تقع بعضويتي .

امضاء

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ملاحظة مهمة: الإخوة الذين قد يواجهو مشكل في عملية المصادقة على الإمضاء
نريد إعلامكم أن هذا إجراء قانوني 100% و هو من حق كل مواطن جزائري
يكفل هذا الحق قانون البلدية في المادة 87 و المرسوم 77/41 في المادة 2
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Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
63
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
استمارة طلب فتح متجر :
يرجى منك نسخ الاستمارة كاملة في رد جديد في موضوع طلب الاعتماد و الاجابة عن كل الاسئلة

المعلومات الشخصية:
  • -الاسم:
  • -اللقب:
  • -تاريخ و مكان الميلاد:
  • -العنوان الكامل للسكن:
    • *ولاية السكن:
    • *الدائرة:
    • *البلدية:
    • *الرمز البريدي:
الحسابات البنكية و الالكترونية:
- الحسابات الالكترونية التي تتعامل بها: اسم البنك و الايميل لكل بنك.
  • *مثال1: بايونير - الايميل test@gmail.com
  • *مثال2: بيتكوين - الايميل ...
- الحساب البريدي الجاري "CCP": الاسم:...................../رقم الحساب:................../المفتاح: ....
- حساب بنكي آخر جزائري اذا لديك.

وسائل التواصل:
  • رقم الهاتف النقال:
  • رقم هاتف نقال اضافي (اذا كان لديك):
  • رقم الهاتف الثابت اذا متوفر:
  • البريد الالكتروني الرسمي:
  • وسائل التواصل الاجتماعي(رابط حساب الفايسبوك الرسمي ظروري و الحسابات الفارغة او الجديدة لا تقبل):
    • فايسبوك: -
    • سكايب: -
    • واتساب: -
ماهو المستوى التعليمي؟
- المستوى العلمي ( ابتدائي-المتوسط-الثانوي-الجامعي ).
- اذا كان مستواك جامعي يرجى تحديد التخصص و الدرجة ( ما قبل الليسنس - ليسانس - ماستر - دكتوراه ).
- اذا تحصلت على شهادات في اكثر من مجال على ارض الواقع او عبر الويب وضح لنا التالي (نوع الشهادة+المؤسسة المسلمة للشهادة).
- ماهي مهاراتك و توجهاتك في الانترنت...؟

هل معلومات اضافية؟
- هذا السؤال اختياري يمكنك ان تقترح علينا فكرة أو تزودنا بمعلومات اضافية عنك مثل انجازاتك او مشاريعك المستقبلية أو تضع لنا انتقادات هادفة.

*ملاحظة: يرجى تزويدنا بالمعلومات الصحيحة حيث يتم الاحتفاظ بها و نرجع لها للضرورة القصوى أو في حال كانت لديكم معاملة عالقة و تعذر عليكم الدخول.
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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