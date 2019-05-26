طلب الإعتماد لفتج متجر في اللمة الجزائرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

[ يجب ] على التاجر التعامل بالحسابات المصرح بها عند الادارة فقط. [ يمنع ] تخصيص نفس المبلغ للتداول في عدة مواقع. يتحمل التاجر كامل المسؤولية في كل التعاملات التي تجرى بعضويته منذ تاريخ اعتماده الى غاية نزع الاعتماد منها. (مكرر"7") ادارة اللمة لها الحق في نزع الإعتماد عن اي عضوية تراها لا تستوفي شروط الامان و المصداقية دون اعلام صاحبها. عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك في حساب وسيط اللمة. التاجر المعتمد يجب أن يصرح بكل الحسابات التي يريد ان يتعامل بها في القسم. التاجر المعتمد يجب أن يكون لديه حساب CCP بإسمه و مفعل خدمة الزبائن لمراقبة حسابه من موقع البريد.

صورة [الأمامية/الخلفية] لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. (بطاقة التعريف القديمة و جواز السفر القديم غير مقبولة). صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن (6) أشهر). صورة من فاتورة كهرباء او الهاتف الثابت (يقل إصدارها عن [6] أشهر). صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية و التاريخ. صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب. تعهد خطي مكتوب بخط اليد و مصادق عليه من البلدية (نموذج التعهد الكتابي من هنا). صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب. مطلوب تعبئة استمارة طلب الاعتماد في رد جديد(مشاركة جديدة) داخل موضوع طلب الاعتماد.

توضيح:

*يجب أخذ الصور بكاميرا الهاتف و بجودة واضحة. [صور الماسح الضوئي Scanner غير مقبولة]

*يجب أن تكون حواف الوثيقة ظاهرة + يجب ان لا تكون الصور مقلوبة.

*الفاتورة يفضل ان تكون باسمك و اذا لا تملك اي اشتراك لا هاتف و لا كهرباء لازلت في سكن الاب يجب رفع فاتورة باسم الاب.

*الطلبات الناقصة او الصور المعدلة يتم تجاهلها والغائها.

*جميع الصور ترفع بشكل مباشر في مرفقات الموضوع. [ الروابط الخارجية و المجلدات المضغوطة غير مقبولة ]

*موضوع الاعتماد هو موضوع مخفي و يراه صاحبه و الادارة فقط.

*محاولات و عمليات الاحتيال و التزوير كلها تعرض صاحبها للحظر و المساءلات القانونية لدى المصالح المختصة.

الاطلاع على جميع القوانين و الشروط و تجميع الوثائق المطلوبة. فتح موضوع في ركن تقديم طلبات إعتماد متجر و ترفع فيه كل الوثائق و المعلومات المطلوبة. تنسخ المعلومات من : (استمارة طلب الاعتماد) ثم ضعها داخل موضوع طلب الاعتماد و قم تعبئتها. تقوم الادارة في سرية تامة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة. و بعدها تراسل صاحب الطلب بالقبول او الرفض. عند قبول الطلب يتم تحديد موعد اتصال عبر السكايب لاجراء مكالمة فيديو يظهر فيها صاحب الطلب مع كل الوثائق المقدمة سابقا. بعد التواصل مع صاحب الطلب من طرف وسيط اللمة يقوم هذا الاخير برفع تقرير مفصل للادارة ليتم قبول او رفض الاعتماد مع اعلام صاحب الطلب بالقرار النهائي.

ملاحظات:

-يحق لمنتدى اللمة الجزائرية التعديل على اي نص تراه في مناسب لتطوير و تأمين المعاملات المالية.

-إخلاء المسؤولية: موقع اللمة الجزائرية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية كل تعاملاته و توجهاته.