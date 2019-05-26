طلب الإعتماد لفتج متجر في اللمة الجزائرية

Adam dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أفريل 2019
- المشاركات
- 63
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1.شروط الاعتماد في المتاجر اللماوية :.
- [ يجب ] على التاجر التعامل بالحسابات المصرح بها عند الادارة فقط.
- [ يمنع ] تخصيص نفس المبلغ للتداول في عدة مواقع.
- يتحمل التاجر كامل المسؤولية في كل التعاملات التي تجرى بعضويته منذ تاريخ اعتماده الى غاية نزع الاعتماد منها. (مكرر"7")
- ادارة اللمة لها الحق في نزع الإعتماد عن اي عضوية تراها لا تستوفي شروط الامان و المصداقية دون اعلام صاحبها.
- عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك في حساب وسيط اللمة.
- التاجر المعتمد يجب أن يصرح بكل الحسابات التي يريد ان يتعامل بها في القسم.
- التاجر المعتمد يجب أن يكون لديه حساب CCP بإسمه و مفعل خدمة الزبائن لمراقبة حسابه من موقع البريد.
2.الوثائق المطلوبة لطلب الاعتماد:
- صورة [الأمامية/الخلفية] لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. (بطاقة التعريف القديمة و جواز السفر القديم غير مقبولة).
- صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن (6) أشهر).
- صورة من فاتورة كهرباء او الهاتف الثابت (يقل إصدارها عن [6] أشهر).
- صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري.
- صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية و التاريخ.
- صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب.
- تعهد خطي مكتوب بخط اليد و مصادق عليه من البلدية (نموذج التعهد الكتابي من هنا).
- صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب.
- مطلوب تعبئة استمارة طلب الاعتماد في رد جديد(مشاركة جديدة) داخل موضوع طلب الاعتماد.
*يجب أخذ الصور بكاميرا الهاتف و بجودة واضحة. [صور الماسح الضوئي Scanner غير مقبولة]
*يجب أن تكون حواف الوثيقة ظاهرة + يجب ان لا تكون الصور مقلوبة.
*الفاتورة يفضل ان تكون باسمك و اذا لا تملك اي اشتراك لا هاتف و لا كهرباء لازلت في سكن الاب يجب رفع فاتورة باسم الاب.
*الطلبات الناقصة او الصور المعدلة يتم تجاهلها والغائها.
*جميع الصور ترفع بشكل مباشر في مرفقات الموضوع. [ الروابط الخارجية و المجلدات المضغوطة غير مقبولة ]
*موضوع الاعتماد هو موضوع مخفي و يراه صاحبه و الادارة فقط.
*محاولات و عمليات الاحتيال و التزوير كلها تعرض صاحبها للحظر و المساءلات القانونية لدى المصالح المختصة.
3.مراحل الاعتماد:
- الاطلاع على جميع القوانين و الشروط و تجميع الوثائق المطلوبة.
- فتح موضوع في ركن تقديم طلبات إعتماد متجر و ترفع فيه كل الوثائق و المعلومات المطلوبة.
- تنسخ المعلومات من : (استمارة طلب الاعتماد) ثم ضعها داخل موضوع طلب الاعتماد و قم تعبئتها.
- تقوم الادارة في سرية تامة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة. و بعدها تراسل صاحب الطلب بالقبول او الرفض.
- عند قبول الطلب يتم تحديد موعد اتصال عبر السكايب لاجراء مكالمة فيديو يظهر فيها صاحب الطلب مع كل الوثائق المقدمة سابقا.
- بعد التواصل مع صاحب الطلب من طرف وسيط اللمة يقوم هذا الاخير برفع تقرير مفصل للادارة ليتم قبول او رفض الاعتماد مع اعلام صاحب الطلب بالقرار النهائي.
-يحق لمنتدى اللمة الجزائرية التعديل على اي نص تراه في مناسب لتطوير و تأمين المعاملات المالية.
-إخلاء المسؤولية: موقع اللمة الجزائرية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية كل تعاملاته و توجهاته.
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