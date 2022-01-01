اللون البرتقالي سحر وجمال ✨ صور لتصميم

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

ما رأيكم في أن تستمتع أعينكم بجمال الألوان في صور قد جمعتها لكم للتصميم عليها و إضافتها في تصاميكم

قمت بتجميعها لأحد تصاميمي التي سأشارككم بها يوما ما 😉


يمتلك اللون البرتقالي سحراً في النفس والروح وفقاً للعديد من الدراسات النفسية، ويتكوّن هذا اللون من مزيج الأحمر والأصفر، حيث يمتلك قدرة فائقة على التخلّص من الاكتئاب وقادر على بثّ البهجة وروح التعاون والإبداع ورفع الروح المعنوية، كذلك فهو لون دافئ و ثاني أكثر الألوان حرارة بعد اللون الأحمر و ثاني الألوان في قوس قزح، والذى يبثّ في الروح الشعور بدفء الغروب الساحر والبرتقال المنعش.

آترركم مع الصور, ,,,

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يتبع, ,,,
 
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