حصالة المنتدى ....حركوا جيوبكم

الحصالة ...... علمنا أهالينا أن نضع فيها بعض من مال لنشتري العاب يوم العيد ونشتري ما نحب كان يحفزنا أهالينا على تخبئة الأموال وكنا نعلم أننا لن نصبر ونقوم بفتحها وكانو يساعدونا ببعض من أموالهم كتشجيع منهم لنا

اليوم فكرت أن أضع لكم حصالة معنوية لماوية

أريد أن أضع فيها الكثير والكثير من الصبر لأواجه ما تبقي لي في الحياة ليس إعتراض على قدر الله ولكن الصبر مفتاح الفرج لأقاوم ما سأواجه ....

سأضع القلبل من القوة في الرد وعدم السكوت وليقل من يقل أنها وقاحة سأواكب الزمن أن أكون الذئب ولن أكون النعجة التي دائما ما وضعت محل الضحية ......

سأضع في حصالة اللمة ذكريات سنوات تواجدي بينكم واخبئ بعض الأعضاء منكم

جليلوس ...الأمين محمد مع ان بطنه بارزة ولن يدخل في الحصالة لكن انا عنيدة وسأدخله فيها ..السلطانة خوخه الاخ aligentel ... الياس ...الرجل الذهبي .... الكثير منكم وليعذرني من نسيتهم. ..لأنكم كنوز نحتاجها في زمننا وأعلم وقت ما أتذكركم لأخرجكم وأسترجع أيامكم

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سأضع شبابي وفترة مراهقتي وحياتي البسيطة وقت كنت أتمتع بصحتي فالرجوع بالخيال للماضي حنين يسعد جربوها انها تنفع

يكفيني ما وضع من جهتي ولكم الدور

كأعضاء داخل وخارج المنتدى وبرأيكم مالذي يستحق أن نخبئه للأيام القادمة ما النادر في زمننا ترونه سينقرض وتريدون تخبئته

الحصالة أمامكم وهي مأمن في خزينة المنتدى والمفتاح لدى أخلص الناس وأصدقهم وأنتم من تختارونه

شكرا للجميع