#رّتب_تفكيرك_تترّتب_حياتك

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,888
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
اخي اختي الغالية اسمعوني مليح واش راح نقول

{ اي حاجة تمارسها يوميا يا لوكان لمدة قصيرة راح تولي خبير فيها مع مرور الوقت
❤
}

✔
اذا كنت تمارس القلق يوميا راح تولي خبير فيه لدرجة انك تولي تتقلق لأتفه الامور ،

وتولي تحوس في تفاصيل حياتك باش تلقى اي حاجة غير باش تحس بالقلق
😇


✔
واذا كنت تمارس التفكير السلبي يوميا راح تولي خبير فيه

لدرجة انك اي موقف مهما كان و حتى لو كان موقف مليح راح تلقى تلقى حاجة سلبية تركز عليها
💔


✔
و اذا كنت تمارس الكذب يوميا راح تولي خبير فيه لدرجة انك تولي تكذب بدون دافع ،

تولي تكذب فقط للكذب و قادر توصل بيك تأمن الكذبة هاذيك
😐


مالا أطونسيون من هاذ النقطة ومن أي شيئ تريد ان تراه في حياتك بكثرة ، او تولي خبير فيه مارسه يوميا يا لوكان لفترة قصيرة ،

انتقي ماذا تريد جيداً وحاول انك تركز على الشيء المفيد والايجابي فقط
✨


ارتأيت ان تكون مساحة لبعث الأمل واعادة تفكير الأفكار لا اكثر

وعذرا على الإطالة
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,034
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الموضوع القيم أخي الغالي دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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