رّتب_تفكيرك_تترّتب_حياتك

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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اخي اختي الغالية اسمعوني مليح واش راح نقول
{ اي حاجة تمارسها يوميا يا لوكان لمدة قصيرة راح تولي خبير فيها مع مرور الوقت}
اذا كنت تمارس القلق يوميا راح تولي خبير فيه لدرجة انك تولي تتقلق لأتفه الامور ،
وتولي تحوس في تفاصيل حياتك باش تلقى اي حاجة غير باش تحس بالقلق
واذا كنت تمارس التفكير السلبي يوميا راح تولي خبير فيه
لدرجة انك اي موقف مهما كان و حتى لو كان موقف مليح راح تلقى تلقى حاجة سلبية تركز عليها
و اذا كنت تمارس الكذب يوميا راح تولي خبير فيه لدرجة انك تولي تكذب بدون دافع ،
تولي تكذب فقط للكذب و قادر توصل بيك تأمن الكذبة هاذيك
مالا أطونسيون من هاذ النقطة ومن أي شيئ تريد ان تراه في حياتك بكثرة ، او تولي خبير فيه مارسه يوميا يا لوكان لفترة قصيرة ،
انتقي ماذا تريد جيداً وحاول انك تركز على الشيء المفيد والايجابي فقط
ارتأيت ان تكون مساحة لبعث الأمل واعادة تفكير الأفكار لا اكثر
وعذرا على الإطالة
{ اي حاجة تمارسها يوميا يا لوكان لمدة قصيرة راح تولي خبير فيها مع مرور الوقت
وتولي تحوس في تفاصيل حياتك باش تلقى اي حاجة غير باش تحس بالقلق
لدرجة انك اي موقف مهما كان و حتى لو كان موقف مليح راح تلقى تلقى حاجة سلبية تركز عليها
تولي تكذب فقط للكذب و قادر توصل بيك تأمن الكذبة هاذيك
مالا أطونسيون من هاذ النقطة ومن أي شيئ تريد ان تراه في حياتك بكثرة ، او تولي خبير فيه مارسه يوميا يا لوكان لفترة قصيرة ،
انتقي ماذا تريد جيداً وحاول انك تركز على الشيء المفيد والايجابي فقط
ارتأيت ان تكون مساحة لبعث الأمل واعادة تفكير الأفكار لا اكثر
وعذرا على الإطالة