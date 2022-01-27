أصبت بمتحور أوميكرون ..دعواتكم !

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 2,035
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخوتي اخواتي
لقد اصبت بمتحور اميكرون (فيروس كورونا)
دعواتكم لي اثناء صلواتكم بالشفاء العاجل
بارك الله فيكم وجعل دعائكم في ميزان حسناتكم
الدعوة عامة
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@السلطانة @إلياس @الامين محمد @MARYTA
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @Djamel.Dz
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @Andy_Delort
@Ma$Ter @بيسان بيبا @امير الصحراءdz @شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن @ذكريات @سعد606 @ناصر dz
@زخرفة حرف @زاد الرحيل @الأميرة بلقيس @ @samerbeni
@aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة
لقد اصبت بمتحور اميكرون (فيروس كورونا)
دعواتكم لي اثناء صلواتكم بالشفاء العاجل
بارك الله فيكم وجعل دعائكم في ميزان حسناتكم
الدعوة عامة
=== === ===
@السلطانة @إلياس @الامين محمد @MARYTA
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @Djamel.Dz
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @Andy_Delort
@Ma$Ter @بيسان بيبا @امير الصحراءdz @شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن @ذكريات @سعد606 @ناصر dz
@زخرفة حرف @زاد الرحيل @الأميرة بلقيس @ @samerbeni
@aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة