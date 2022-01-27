أصبت بمتحور أوميكرون ..دعواتكم !

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,035
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخوتي اخواتي

لقد اصبت بمتحور اميكرون (فيروس كورونا)

دعواتكم لي اثناء صلواتكم بالشفاء العاجل



بارك الله فيكم وجعل دعائكم في ميزان حسناتكم



الدعوة عامة
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

  • اللهم أسألك باسمك العظيم أن تشفي أخي وتعافيه شفاءً لا يغادر سقمًا.
  • أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
  • اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين

كوراج ان شاءالله تفوت سلامات
🌷🌷🌷🌷🌷عليك بالراحة
 
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