كُنتُ فتيًا

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,191
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
السلام عليكم


في مدينتي و تحديدا
عندما كُنت فَتِيًا لم أكن أعلم أن الزمن كفيل بكل شيء
و أن القلوب على أشكالها تَقع
و أنني أعيش في حلقة بدايتها فعل و نهايتها رد فِعل
و أنه عميقا تحديدا بين الواقع و الخيال
لا توجد صفة يطلق عليها إسم الكمال

حينها كنت مدركا أنني أجيد الاختيار
و أن القواعد خلقت من أجلي لا لحفظ توازن الزمان و أن كل ما سبق ذكره لا يستحق التمعن و الإمعان

و لكنني و مع توالي الأيام و السنين وجدت نفسي تائها وسط تلك مدينة و التي لو لم أكن سيدها لتركتها منذ سنوات

مدينة تعج ليلا بالذكريات
و نهارا بالحرمان

مدينة توقف قطارها عندما كنتُ
في العشرينات

عندما كان العبث مجرد خطأ قابل للتجاوز و النسيان
عندما كان الوهم عنوان
و التبرير موضوع الكتاب
مع الاسف لم أكن أدرك تلك المدينة كانت تدار من طرف ثالث
يمتاز بالعدل و الانحياز
كل تلك الاخطاء التي ارتكبتها تركها في ركن خاص
تحديدا للمستقبل عندما قررت أن أنضج و أتعايش مع الواقع لا مع الاحلام

في ذلك المستقبل أدركت أن الاعتذار لن يغير الأحداث
و أنه لا مفر من العقاب
لربما يغفر الله لي يوما و لربما يسامحني من أخطأت في حقه يوما
و لكن هل أستطيع النسيان و تجاوز ذلك
لا أعتقد ذلك
و هذا هو الهدف من الموضوع
الاخطاء التي إرتكبتها يوما سواء عن قصد أو غير قصد لم أجد لها تبريرا
و لم أستطع تجاوزها عندما أدركت حجم المعانات التي كنت سببا فيها
و لو أنني أقدمت على الاعتذار و محاولة تعويض ذلك
الحلول منعدمة رغم أنني أحاول التأقلم و محاولة نسيان ما كان

دون إطالة هل مررتم بمثل هذه الأفكار و هل إستطعتم تجاوزها !

أعتذر عن الاطالة و أسعد الله يومكم بكل خير​
 
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