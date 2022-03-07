كُنتُ فتيًا

السلام عليكم





في مدينتي و تحديدا

عندما كُنت فَتِيًا لم أكن أعلم أن الزمن كفيل بكل شيء

و أن القلوب على أشكالها تَقع

و أنني أعيش في حلقة بدايتها فعل و نهايتها رد فِعل

و أنه عميقا تحديدا بين الواقع و الخيال

لا توجد صفة يطلق عليها إسم الكمال



حينها كنت مدركا أنني أجيد الاختيار

و أن القواعد خلقت من أجلي لا لحفظ توازن الزمان و أن كل ما سبق ذكره لا يستحق التمعن و الإمعان



و لكنني و مع توالي الأيام و السنين وجدت نفسي تائها وسط تلك مدينة و التي لو لم أكن سيدها لتركتها منذ سنوات



مدينة تعج ليلا بالذكريات

و نهارا بالحرمان



مدينة توقف قطارها عندما كنتُ

في العشرينات



عندما كان العبث مجرد خطأ قابل للتجاوز و النسيان

عندما كان الوهم عنوان

و التبرير موضوع الكتاب

مع الاسف لم أكن أدرك تلك المدينة كانت تدار من طرف ثالث

يمتاز بالعدل و الانحياز

كل تلك الاخطاء التي ارتكبتها تركها في ركن خاص

تحديدا للمستقبل عندما قررت أن أنضج و أتعايش مع الواقع لا مع الاحلام



في ذلك المستقبل أدركت أن الاعتذار لن يغير الأحداث

و أنه لا مفر من العقاب

لربما يغفر الله لي يوما و لربما يسامحني من أخطأت في حقه يوما

و لكن هل أستطيع النسيان و تجاوز ذلك

لا أعتقد ذلك

و هذا هو الهدف من الموضوع

الاخطاء التي إرتكبتها يوما سواء عن قصد أو غير قصد لم أجد لها تبريرا

و لم أستطع تجاوزها عندما أدركت حجم المعانات التي كنت سببا فيها

و لو أنني أقدمت على الاعتذار و محاولة تعويض ذلك

الحلول منعدمة رغم أنني أحاول التأقلم و محاولة نسيان ما كان



دون إطالة هل مررتم بمثل هذه الأفكار و هل إستطعتم تجاوزها !



أعتذر عن الاطالة و أسعد الله يومكم بكل خير​