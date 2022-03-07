السلام عليكم اخواني اخواتي

واش راكم توحشناكم .. إن شاء الله كلكم بخير

أخيرا .. تمكنا من قتـل فيروس كورونا بدلاً من أن يقتلنـا "ابن الحرام ههههه

تم الشفاء بنسبة فاقت التسعين بالمئة والحمد لله قبـل كل شئ ( بقيت بعض الآثار الخفيفة فقط)

( سوف اقصص لكم حربي" مع هذا الوحش الخفي الذي دخل جسدي خلسة وكاذا ان يقضي عليا "وكيف كانت ساعات الحرب خصوصا في الاسبوعين الاولين"؟



وقصة اللمنبه الذي لم ينطفأ 'كل ساعتين' ؟

وكيف كانت مختلف المواد تدخل الى جسدي "على كل الاماكن" بغيت اعانة الجسد في حربه .. ؟



والكثير من المغامرات .. بما فيها الفكاهية !!؟ ههههه "تخيلو واحد لا يستطيع ان يتنفس ولا يقف حتى ..وفي نفس الوقت يضحك

عموما لي ما اقول في هذه التجربة الفريدة من نوعها في حياتي

ترقبوها قريبا

_ انا سعيد بعودتي لكم_