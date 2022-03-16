في أواخر القرن العشرين كان هنالك طفل صغير يبلغ من العمر سبع سنوات و يطلق عليه إسم حكيم



لم يكن يمتلك من الذكاء الكثير و لكن تميز بخياله العجيب



فتارة تجده أميرا على كوكب غريب و تارة قبطان سفينة و تارة بطلا خارق ينقذ الكوكب من الدمار و هكذا



و في أحد الايام و لأنه لم يكن من المجتهدين إتصل مدير المدرسة بوالديه و طالبهما بالقدوم من أجل توضيح المشاكل التي يعاني منها إبنهما



كان الخبر مثل الصاعقة على الوالدين و ما كان منهما سوى تلبية طلبه



حينها تمحور اللقاء حول المستوى المتدني للطفل و المشاكل التي يتسبب بها سواء في الفصل أو اوقات الراحة للاساتذة و زملاء الدراسة بحديثه عن أشياء لا وجود لها و طبعا من المستحيل وجودها و من أجل تفادي انتشار ذلك داخل المدرسة تم إستدعاء الوالدين



في تلك اللحظة أدرك الابوين أن إبنهما في حالة حرجة و إن لم يخرجاه من تلك القوقعة فلن يكون له مستقبل و لربما يطرد نهائيا من المدرسة



لذلك تم وضع برنامج خاص مع أطباء نفسيين من أجل تفادي وقوع خطب ما



تمضي الايام و بالفعل ينجح الاطباء في عزل حكيم عن خياله و إعادته لأرض الواقع



ليتحصل في تلك السنة على درجة ممتاز



تمضي الايام و يدرك ابواه أن هنالك خطبا ما



إبنهما لم يعد يبتسم كثيرا و لم يعد يتحدث كثيرا و كأنه كتلة خالية من المشاعر



ليقرر الأب الذهاب معه في رحلة إلى جبال إثيوبيا في مغامرة من أجل إنقاض ما يمكن انقاضه و طبعا هذا بعد أخذ إستشارة من طرف نفس الاطباء



يتبع ​