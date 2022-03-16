السلام عليكم ترددت بزاف قبل طرح الموضوع لكني وصلت لنقطة نحتاج فيها يالوكان دعوة بالتسهيل

مشكلتي اني حاسة سبحان الله وكأني في سجن داخل نفسي امري متعسر لدرجة اثقلت كاهلي حرفيا عييت من هذا الموضوع الحمد لله تقدمو بزاف ناس يخطبوني ولكن ولا وحدة كملت حرفيا آخر خطبة اتصلو اهلو قبل يومين من مجيئهم والغاو الخطبة من أساسها أي شخص يجي رح يخطبني سبحان الله كأقل تقدير 10 ايام والامر متعسر من الجهتين مرة مثلا دلتني وحدة نعرفوها على شخص كان حاب يخطب وكانت هي الوسيط في تلك الفترة تحديدا مرضت بنتها ولهات معاها وقفل الموضوع عييت نفهم سبب هذا الامر والو حتى اني رقيت لكني لم ألاحظ اي بوادر سحر والا كنت نشرب الماء المرقي عادي حتى الرقيا نسمعها عادي وما انهك تفكيري جملة كل متوقع ات بصراحة تالمو كل مرة نوصل للبير ومانشربش رجعت الخاطب لي يجي نقول ملخر رح يصرا كيما لي قبلو ليس سوء ظن في الله وإنما انا نفسيا تعبت خاصة من هدرة الناس والتلميحات بلي كبرت ولازم نكون في دار زوجي والله والله والله وصلت لمرحلة حتى الدعاء فقدت اللذة والامل فيه سبحان الله وصلت لدرجة من اليأس ربي يغفرلي ندعي لكن في داخل نفسي لا اتحسس ذرة خشوع ولا بوادر استجابة وهذا الأمر وحدو يقتلني ألف مرة

انا نطلب منكم نصح أو حتى دعاء في هذه الايام المباركة