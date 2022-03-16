مشكلتي كل متوقع آت

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
732
النقاط
51
السلام عليكم ترددت بزاف قبل طرح الموضوع لكني وصلت لنقطة نحتاج فيها يالوكان دعوة بالتسهيل
مشكلتي اني حاسة سبحان الله وكأني في سجن داخل نفسي امري متعسر لدرجة اثقلت كاهلي حرفيا عييت من هذا الموضوع الحمد لله تقدمو بزاف ناس يخطبوني ولكن ولا وحدة كملت حرفيا آخر خطبة اتصلو اهلو قبل يومين من مجيئهم والغاو الخطبة من أساسها أي شخص يجي رح يخطبني سبحان الله كأقل تقدير 10 ايام والامر متعسر من الجهتين مرة مثلا دلتني وحدة نعرفوها على شخص كان حاب يخطب وكانت هي الوسيط في تلك الفترة تحديدا مرضت بنتها ولهات معاها وقفل الموضوع عييت نفهم سبب هذا الامر والو حتى اني رقيت لكني لم ألاحظ اي بوادر سحر والا كنت نشرب الماء المرقي عادي حتى الرقيا نسمعها عادي وما انهك تفكيري جملة كل متوقع ات بصراحة تالمو كل مرة نوصل للبير ومانشربش رجعت الخاطب لي يجي نقول ملخر رح يصرا كيما لي قبلو ليس سوء ظن في الله وإنما انا نفسيا تعبت خاصة من هدرة الناس والتلميحات بلي كبرت ولازم نكون في دار زوجي والله والله والله وصلت لمرحلة حتى الدعاء فقدت اللذة والامل فيه سبحان الله وصلت لدرجة من اليأس ربي يغفرلي ندعي لكن في داخل نفسي لا اتحسس ذرة خشوع ولا بوادر استجابة وهذا الأمر وحدو يقتلني ألف مرة
انا نطلب منكم نصح أو حتى دعاء في هذه الايام المباركة
 
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