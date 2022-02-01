السلام عليكمقد يبدو الموضوع غريبا لحضراتكم او قد ابدو انسانة كثير خفيفة اوك عشان اوضح انا شابة عشرينية لأكون صريحة علاقتي بوالدي من ان كنت صغيرة علاقة كثير جدية يعني بابا الله يحميه من النوع الصارم يحبنا ويوفرلنا كل يلي بدنا اياه بس منو من النوع يلي يبين الحنان تبعو وبعترف أنو هذا الشي كثيييير يلعب دور في حياة البنت البنت خااااصة لأنو كثييير تحتاج حنان من جهة الاب عشان مايكون عندها هذا النقص يلي تحاول تعوضو بعلاقات المهم الحمد لله يلي الله حماني وقدرني انو ما اعمل ولا علاقة لأنو حرفيا انا بشوف انو جهاد للنفس يعني انو نضل متمسكين بحبل الله ونرجوه الحلال بس للأسف أعجبت بشخص في فترة مراهقتي كان شخص في منظوري مميز مهندم كثييير محترميعني اعجاب المراهقة وكان بس من طرفي يعني الشخص الثاني ولاااااااا بيعرف عني انو صحيح كان بيننا تعامل بس في اطار محترم وانا من النوع الخجول يعني حتى ماكنتش اقدر اتكلم معاه 5 د مع بعض الحمد لله مرت هذيك الفترة والشخص هذاك تزوج وانا هووون كانت صدمتي انو كيف وليش وشو عملت خصوصي انو كنت احلم بالشخص هذا طووول الوقت واضلني ادعي وادعي وادعي بعديها رحت عالجامعة وبدا تفكري يكبر بس فكرة الحب والارتباط كانت دااايما شي مخيف بالنسبة لألي بسبب الانكسارة الاولى فصرت حرفيا ما بحبها حتى كفكرة بالرغم من انو كثير كان في شباب بيتوددو وبيحاولو ادخل معاهم بعلاقات بس انا كنت ارفض الى غاية دخولي لعالم العمل هنيك كان في شخص يعمل معي وكان كثيييير لطيف معي بحكم مثل ماسبق وذكرت انا انسانة كثييييييير خجولة بطبعي وصعب اني أتأقلم مع الناس وخصوصي رجال مابعرف اتعامل معهم والله فحتى هذا الشخص كنت اتجنبو كثير واذا جرا وفتح معي حديث أحاول اتكلم معاه بتعالي لانو كنت خايفة اعجب وانكسر مرة ثانية كنت الاحظ قد ايش مهتم بتحركاتي وكيف بيساعدني بالشغل واذا كان في عندي مشكل اول حدا يحاول يتدارك الوضع هو وكثييير يحاول يفتح معي احاديث وهيك فبديت اعجب به وكل يلي في بالي انو اعجاب متبادل لانو في مرة وحدة من البنات كانت تلمحلي انو حاب يخطبني فأنا هون خلاص حسيت انو ملكت الدنيا بعدين كان في ضروف فأجبرت انو تغير مكان عملي وهنا انقطعت علاقتي به ولا حاول يعرف عني ولاااا اشي بعدين سمعت انو خطب والله كانت صدمة حياتي لانو طول الفترة كنت متأملة والمشكل انو رفضت خطاب كثار على أمل انو رح يجي حاليا فقدت الثقة في نفسي صرت احس انو انا بشعة وما حدا رح يحبني او انو فيا لعنة اي حدا بحبو يرتبط والله جد عمبتكلم صرت في اكتئاب مابشوف نفسي حلوة وماصرت قادرة اتقبل لا شكلي ولا شخصيتي ولا اي شئ بالرغم من انو كثير ناس بيقولو اني انسانة جميلة ومتخلقة وحلم أي شاب بس هيهات والمشكل انو والله يغفرلي صرت ادعي انو يحدث مشكل او شي عشان تبطل خطبتو والله يعوض خطيبتو بحدا زي ما بتتمنى بس هو يكون إلي بعديها صرا ابكي وخفت انو اصير حاسدة والله يغضب مني والله كثير ندمت ساعدني حتى بدعاء عشان حالتي النفسية في الحضيض