جزائري مغترب يتصل بمقر الفيفا من أجل إعادة المباراة أو الإتصال بالرئيس بوتين!

علمََا أنه... خلال الساعات الماضية.. تم اغراق الموقع الرسمي للفيفا, برسائل الاحتجاج على مؤامرة الحكم, وطلب اعادة المقابلة .

او لا يتعاونون ويضطر القضاء الجزائري بالتدخل واصدار احكام توقيف دولية.. ضد المشتبه فيهمأو المتورطين فعلا فما جرى؟

ولنا سابقة عندما

قد يعتبر البعض الأمر مجرد كرة, ولعبة, وقد يصفه البعض بالقمار الصريح ... (هو فعلا كذالك لو لم يحدث ما حدث.. وحتى القمار وله ادابه وضوابطه وعلى الجميع الالتزام بها).. ولكن الحقيقة اخوتي أن الجزائر تحارب في كل الاتجاهات) وهناك من يحاول تنغيص فرحة الجزائريين ولو في امور بسيطة (صدقو أو لا تصدقو)!!!

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