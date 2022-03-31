Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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جزائري مغترب يتصل بمقر الفيفا من أجل إعادة المباراة أو الإتصال بالرئيس بوتين هههههههه!
علمََا أنه... خلال الساعات الماضية.. تم اغراق الموقع الرسمي للفيفا, برسائل الاحتجاج على مؤامرة الحكم, وطلب اعادة المقابلة .
ونفس الشئ جرى مع حسابات الفيفـا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيـس بـوك وتويتر)
وهل يتعاون الاتحاد الافريقي لكرة القدم والفيفا_ في التحقيق.. بعد تقديم الاتحاد الجزائري ..شكورى رسمية ؟
او لا يتعاونون ويضطر القضاء الجزائري بالتدخل واصدار احكام توقيف دولية.. ضد المشتبه فيهمأو المتورطين فعلا فما جرى؟
ولنا سابقة عندما / اتهمت وزارة العدل الأمريكية عددا من كبار مسؤولي فيفا، بالابتزاز، والتزوير، وغسيل الأموال (وتم توقيفهم وتأديبهم ؟؟؟؟؟
أو قد تصبح مزحة بوتين حقيقة هههههه ؟
قد يعتبر البعض الأمر مجرد كرة, ولعبة, وقد يصفه البعض بالقمار الصريح ... (هو فعلا كذالك لو لم يحدث ما حدث.. وحتى القمار وله ادابه وضوابطه وعلى الجميع الالتزام بها).. ولكن الحقيقة اخوتي أن الجزائر تحارب في كل الاتجاهات) وهناك من يحاول تنغيص فرحة الجزائريين ولو في امور بسيطة (صدقو أو لا تصدقو)!!!
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علمََا أنه... خلال الساعات الماضية.. تم اغراق الموقع الرسمي للفيفا, برسائل الاحتجاج على مؤامرة الحكم, وطلب اعادة المقابلة .
ونفس الشئ جرى مع حسابات الفيفـا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيـس بـوك وتويتر)
وهل يتعاون الاتحاد الافريقي لكرة القدم والفيفا_ في التحقيق.. بعد تقديم الاتحاد الجزائري ..شكورى رسمية ؟
او لا يتعاونون ويضطر القضاء الجزائري بالتدخل واصدار احكام توقيف دولية.. ضد المشتبه فيهمأو المتورطين فعلا فما جرى؟
ولنا سابقة عندما / اتهمت وزارة العدل الأمريكية عددا من كبار مسؤولي فيفا، بالابتزاز، والتزوير، وغسيل الأموال (وتم توقيفهم وتأديبهم ؟؟؟؟؟
أو قد تصبح مزحة بوتين حقيقة هههههه ؟
قد يعتبر البعض الأمر مجرد كرة, ولعبة, وقد يصفه البعض بالقمار الصريح ... (هو فعلا كذالك لو لم يحدث ما حدث.. وحتى القمار وله ادابه وضوابطه وعلى الجميع الالتزام بها).. ولكن الحقيقة اخوتي أن الجزائر تحارب في كل الاتجاهات) وهناك من يحاول تنغيص فرحة الجزائريين ولو في امور بسيطة (صدقو أو لا تصدقو)!!!
رأيكم_ في موضوع الساعة؟
اليكم المكالمة (ركزوووو على آخر المكالمة)
//////////// ////////// //////////
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛