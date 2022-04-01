بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . صدق الله العظيم

بكل بهجة إيمانية وفرح وسرور أيها الإخوة والأخوات نستقبل شهر رمضان الكريم لسنة 1443 هجرية

فنسأل الله العظيم بعظمته القادر بقدرته العزيز بعزته سبحانه لا إله إلا هو أن يقدرنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال

كما نسأله سبحانه أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرزق محتاجينا و أن يبارك لنا فيما رزقنا ويرزقنا..

وأن لا يحرمنا من نعمة الأمن في بلادنا وجميع بلاد المسلمين

وأن تتحرر القدس وفلسطين

وأن يزدنا علمََا وفقها لهذا الدّين .. آمين

وفي هذا الإطار نقترح عليكم اخوتي

الحصة واللقاء التلفزيوني الديني - على قناة النهار الجزائرية (01-04-2022)

مع واحد من كبار علماء الامة وعضو اللجنة الوزارية للفتوى

تحت عنوان: الجزائريون يستعدون لإستقبال شهر رمضان المبارك..وقفات وعبر !

فـ لنترككم مع المقابلة .. (تقبل الله صيامكم)

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