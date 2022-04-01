Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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* أعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *
بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدقَ الله العظيم
*** مرحبا اخواني اخواتي ***
هل الماكياج يُفطر؟..عضو اللجنة الوزارية للفتوى يردّ (قناة النهار الجزائرية 01-04-2022)
وكان الرد على أن/
استخدام كل من: الماكياج ومواد التجميل (كيفما كانت) + العطور بكل أنواعها ''بما فيها مزيل العرق" + الإبر الطبية الغير مغذية (يحدد الطبيب ان كانت مغذية أو لا) + دواء الربو(البخاخ بالتحديد) + تذوق وتحسس ملح الطعام باللسان + المضمضة أثناء الوضوء (بدون المبالغة فيها) + الدم الذي يمكن أن ينتج من الاسنان احيانا مثله مثل افرازات الأنف (فلا يجب تعمد البلع فقط) + وكذالك القيئ أكرمكم الله
(((((((((((( كل هذه الأمور غير مفطرة))))))))))))))))
وأما من الامور المكروهة/
استعمال معجون الأسنان + أو السواك أثناء الصيام .
الأمور الذي اختلف فيها العلماء ولكنه أجاااازها وقال أنها لا تفطر الصائم هي/
استعمال الدواء الذي يقطر في العينين والأذنين .
الامور المفطرة::
كـ إبر الأنسولين ___..
(مثل الأدوية الاخرى عموما وأدوية الأمراض المزمنة خصوصا - والتي تنزل إلى الجهاز الهضمي بشكل عام . فحالها كحال الأكل والشرب .)
أما باقي الأمور الأخرى فحسب درجتها كـ الغضب والكلام الغير لائق (فهو يفسد الصيام) .
( أزيد عليه هنا وأقول__ سماع بعض الأمور الغير لائقة _ أو مشاهدة أفلام ومسلسلات غير لائقة -من مفسدات الصيام..........بل وأذا زادت عن حدها وتسببت "فيما تسببت" فيمكن أن تبطل الصيام .)
++++ قال ايضا انه يتوجب على الانسان عند سماع آذان السحور (الآذان الثاني) يتعين عليه إكمال الأكل الذي في فمه و يتوقف+++++
... إليكم الفيديو ...
تقبـــــــــــل الله صيـــــــــامكم وقيامكـــــــــــــم
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