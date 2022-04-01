سفنج من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,210
النقاط
851
العمر
25
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم اهل اللمة درت ليوم سفنج بعد ماكنت متوحشاته بزاف قلت والله مانخليها في قلبي أيا دخلت كوزينة وطيبت ههههه
المقادير وطريقة
جبدت كاس ماء دافئ وزدت عليها زوج كيسان فرينة ونعرف كبيرة الخل ونعرف كبيرة خمارة ونعرف صغيرة ملح وسكر وتخلطي كلشي في رحبا مليح وتخليها ترتاح لمدة ربع ساعة منبعد كي تخمر تهبطيلها تخمار تاحا وتشكليها دوائر وتروحي تحمي زوج مقلات تع زيت وحدا فيها شوي ووحدا فيها بزاف أيا تجيبي بالحبة تحطي في المقلة لي فيها شوي زيت كي طيب شوي من تحت ترفديها وتحطيها في مقلة ليفيها زيت بزاف وتكملي طياب فيها
جاتني روعة ماشاء الله خمسة في عينيكم
بالصحة والهنا 😜
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Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,148
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال Asseli Queen:
سلام عليكم اهل اللمة درت ليوم سفنج بعد ماكنت متوحشاته بزاف قلت والله مانخليها في قلبي أيا دخلت كوزينة وطيبت ههههه
المقادير وطريقة
جبدت كاس ماء دافئ وزدت عليها زوج كيسان فرينة ونعرف كبيرة الخل ونعرف كبيرة خمارة ونعرف صغيرة ملح وسكر وتخلطي كلشي في رحبا مليح وتخليها ترتاح لمدة ربع ساعة منبعد كي تخمر تهبطيلها تخمار تاحا وتشكليها دوائر وتروحي تحمي زوج مقلات تع زيت وحدا فيها شوي ووحدا فيها بزاف أيا تجيبي بالحبة تحطي في المقلة لي فيها شوي زيت كي طيب شوي من تحت ترفديها وتحطيها في مقلة ليفيها زيت بزاف وتكملي طياب فيها
جاتني روعة ماشاء الله خمسة في عينيكم
بالصحة والهنا 😜
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قالها الأصمعي قالها..

فَوَلوَلَت وَوَلوَلَت

وَلى وَلى يا وَيلَ لِي

ههههههههههه
@سكون الفجر

حرام عليك تسخفي فينا يا اختي 😁

تسلم الايادي..
 
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