سفنج من مطبخي

سلام عليكم اهل اللمة درت ليوم سفنج بعد ماكنت متوحشاته بزاف قلت والله مانخليها في قلبي أيا دخلت كوزينة وطيبت هههههالمقادير وطريقةجبدت كاس ماء دافئ وزدت عليها زوج كيسان فرينة ونعرف كبيرة الخل ونعرف كبيرة خمارة ونعرف صغيرة ملح وسكر وتخلطي كلشي في رحبا مليح وتخليها ترتاح لمدة ربع ساعة منبعد كي تخمر تهبطيلها تخمار تاحا وتشكليها دوائر وتروحي تحمي زوج مقلات تع زيت وحدا فيها شوي ووحدا فيها بزاف أيا تجيبي بالحبة تحطي في المقلة لي فيها شوي زيت كي طيب شوي من تحت ترفديها وتحطيها في مقلة ليفيها زيت بزاف وتكملي طياب فيهاجاتني روعة ماشاء الله خمسة في عينيكمبالصحة والهنا