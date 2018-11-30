Leš Binier من تحضيري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إ ن شاء الله تكوونو بخير أعضاء لمتنا 😘

بما أنني مبتدئة في طبخ هههه بغيت نشاركم مع وصفتي خاصة و ناحجة نتاع لي بينيي 😍

بلا منطول عليكم نعطيكم مقادير 😉

أنا درت نصف علبة نتاع فرينة

مغرف كبيرة خميرة خبز معمراا مليح

مغرف كبيرة سكر

شوي ملح يعني نصف معلقا صغيرة

صاشي لافاني

2 مغرق كبيرة زيت وماء دافي

ونلم العجينة مليح حتى تصبح كيما عجينة الخبز

نتركتها ترتاح

ثم بالوراق نفتحها ونبدا نطبع دوائر ونخليهم ايضا يرتاحو الوقت الي نكون نفتح في لعجينة نصيفلها فرينة باس تساهل علينا وتجي لعجينة مليحا

نكونو جهزاناااا مقلات على نار فيها زيت بعد ما خمرو حبات ( سر لي بيني المقلات تكون قديمة باس ميشربش الزيت )

بعدا متطيب الحبة مثل سفنج 😂 نكون محضرين مربى ونعمرو حبات بالمربى مشمش حسب دوقكم طبعا .... ونرسو سكر قلاصي في الاخير لتز ين

وشهية طيبة 😘