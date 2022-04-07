الفائزين في سلسلة من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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حكيييييم ما شاء الله عليك عم تجيبها صح الصح ياخي
مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك من جديد
الف الف مبروك
وتتحصل وسام جديد أخي بالهنا
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@Soumia hadj mohammed الله عليها اللي جابتها صح الصح
ما شاء الله عليكِ سمسومة جبتيها عدل
مبــــــــــــــــــــــــــــارك عليكِ الوسام حبيبتي
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ومبارك لكل من أجاب إجابة صحيحة
يحصل على
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@الورد الأحمر
@*amani*
@Rayhan
أسعدني وجودكم
مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك عليكِ جبتيها صح رغم حيرتك
مبارك عليكِ الوسام حبيبتي @Rayhan
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السلطانة
بلا منازع
السلطانة
مدام الإدارة والاولاد والبيت نقول السلطانة
اوافق الاخوة و اتوقع انها سلطانة اللمة الاخت الغالية السلطانة
وعليكم السلام
نظن انها السلطانة
السلطانة طبعاا
طبعا السلطانة الأم
ضك يعود حلمي نلحق على هاذي السلسلة ولا واش
سلطانة اتفق مع الاخوة
مبـــــــــــــارك عليكم إخوتي أخواتيهاذي تكون السلطانة نعرفها صريحة وواضحة من بكري معندهاش وجهين.