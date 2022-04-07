الفائزين في سلسلة من أكون

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,479
النقاط
2,301
محل الإقامة
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أنثى
الضيف الأول @Golden Man


الله عليك يا أخي والله جبتها صح الصح ما شاء الله عليك
مبــــــــــــــــــــــــــــــــارك عليك الوسام

مشاهدة المرفق 143756


@همس الوُرود
@جليلوس
@حاتم07
@Soumia hadj mohammed
@عبدالرؤوف1

مبارك عليكم وسام المشاركة
مشاهدة المرفق 143758


في انتظار دخول الأخ @Golden Man يشرفنا بحضوره
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,479
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,479
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
الضيف الثالث @فريد أبوفيصل
قال سكون الفجر:
@Soumia hadj mohammed الله عليها اللي جابتها صح الصح
ما شاء الله عليكِ سمسومة جبتيها عدل
مبــــــــــــــــــــــــــــارك عليكِ الوسام حبيبتي

مشاهدة المرفق 143759

ومبارك لكل من أجاب إجابة صحيحة
يحصل على

مشاهدة المرفق 143760

@الورد الأحمر
@*amani*
@Rayhan
أسعدني وجودكم
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,479
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى

الضيف الرابع @السلطانة
قال سكون الفجر:
مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك عليكِ جبتيها صح رغم حيرتك
مبارك عليكِ الوسام حبيبتي @Rayhan

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قال ناصر dz:
السلطانة
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قال ليليا مرام:
بلا منازع
السلطانة
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قال Hakan:
مدام الإدارة والاولاد والبيت نقول السلطانة 😊
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قال الامين محمد:
اوافق الاخوة و اتوقع انها سلطانة اللمة الاخت الغالية السلطانة
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قال *amani*:
وعليكم السلام
نظن انها السلطانة 🥳
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قال ڪبہريﮩأء أنﹻثى:
السلطانة طبعاا
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قال جليلوس:
طبعا السلطانة الأم
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قال viola:
ضك يعود حلمي نلحق على هاذي السلسلة ولا واش 😭
سلطانة اتفق مع الاخوة 😁
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قال فريد أبوفيصل:
هاذي تكون السلطانة نعرفها صريحة وواضحة من بكري معندهاش وجهين.
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مبـــــــــــــارك عليكم إخوتي أخواتي
تخمينكم صح الصح
مبارك عليكم الوسام

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