الضيف الثامن، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
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- لا أعلم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى معروفة بهدوئي وحبي الكبير لعدة أشخاص في اللمة الغالية، وبصراحة فإن كل أقسام المنتدى تعجبني
ولكنني أميل كثيييرا لقسم واش راك تهدر.
كذلك فرغ واش كاين فقلبك فتلك الأقسام هي القريبة الى قلبي.
ولكي لا أنسى أيضاً فمعرفي [إسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية.
دخلت للمنتدى منذ سبع سنوات وهذا يعني أني لست جديدة وأظن أني قريبة من الأعضاء، ويعرفني أعضاء اللمة القدامى
أما الجدد لا اضن لأنني في زمن كنت غااائبة عن لمتي الغالية.
عضوة أنا في اللمة الجزائرية ولكن للأسف لست منتظمة في دخولي للمة رغم حبي الشديد لها.
تمت استضافتي على كرسي التعارف وسعدت حقاً بأسئلتكم حينها.
ولكي تقتربون مني ومن معرفة من أكون أقول لأخواني وأخواتي أنا انسانة محبة،
انسانة طموحه،احب الخير للجميع وأحب حبيبتي سكووووووون. [سكوووون بتحبك كمان صدقيني ]
فهل عرفتم الآن من أكون؟