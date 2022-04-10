الضيف الثامن، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,565
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
DIVIDER3 COL.jpg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

DIVIDER3 COL2.jpg

أنا أنثى معروفة بهدوئي وحبي الكبير لعدة أشخاص في اللمة الغالية، وبصراحة فإن كل أقسام المنتدى تعجبني
ولكنني أميل كثيييرا لقسم واش راك تهدر.
كذلك فرغ واش كاين فقلبك فتلك الأقسام هي القريبة الى قلبي.
ولكي لا أنسى أيضاً فمعرفي [إسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية.
دخلت للمنتدى منذ سبع سنوات وهذا يعني أني لست جديدة وأظن أني قريبة من الأعضاء، ويعرفني أعضاء اللمة القدامى
أما الجدد لا اضن لأنني في زمن كنت غااائبة عن لمتي الغالية.

عضوة أنا في اللمة الجزائرية ولكن للأسف لست منتظمة في دخولي للمة رغم حبي الشديد لها.
تمت استضافتي على كرسي التعارف وسعدت حقاً بأسئلتكم حينها.
ولكي تقتربون مني ومن معرفة من أكون أقول لأخواني وأخواتي أنا انسانة محبة،
انسانة طموحه،احب الخير للجميع وأحب حبيبتي سكووووووون. [سكوووون بتحبك كمان صدقيني :love:🥰]

فهل عرفتم الآن من أكون؟

ramadan-yajma3na.gif
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,565
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,036
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
ليليا مرام ولا ريحان
إضغط للتوسيع...
ريحانا راهي مراقبة تدخل ديما ها مالك ياخويا هههه ،ليليا الاسم تاعها بالعربية ها ركز ياخويا 😁
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,300
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Hakan:
ريحانا راهي مراقبة تدخل ديما ها مالك ياخويا هههه ،ليليا الاسم تاعها بالعربية ها ركز ياخويا 😁
إضغط للتوسيع...
المهم وحدة من شيرات هههههه قولها وهنينا وبصحتك ااااو
 
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