الضيف الأخير، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بهذا الشهر الكريم، وأن نكون من الذين أعتق الله رقابهم من النـــار.
وأسأله سبحانه أن يكون قد إستجاب لدعواتي ودعواتكم وأن يحقق لي ولكم كل أمانينا
وأن يحشرني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين،
وأن يسقيني واياكم رشفة من يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نضمأ بعدها أبداً.
أنا رجل محور حياته طاعة الله ثم زوجته وأولاده، لا أحمل حقدا على أحد ودائماً أنتظر فرصة للأنطلاق من جديد
وحكمتي في الحياة هي أن ابو البنات اكثر أب فاهم الدنيا صح.
ستجدونني في كل أقسام اللمة لكن قسم مجتمع اللمة العام هو أقرب الأقسام إلى قلبي.
لست بذاك العضو القديم ولست من الجدد أيضاً لكن بفضل الله إستطعت خلال فترة تواجدي في اللمة أن أكون قريب
من الكثير في اللمة الجزائرية، بإختصار أنا شخصية قريبة من الجميع.
أعتقد ذلك و اتمناه و اسعد به و اتشرف بكل اهل اللمة الرائعين. معرفي [أي أسمي في المنتدى] بأحرف عربية.
وبالسؤال عن ما إذا كنت قد دعيت الى كرسي التعارف فنعم كانت فرصة رائعة و حديث راق لي مع الجميع
و كان فرصة لتسليط الضوء على جوانب معينة من حياتي.
عندما ادخل قسم الطبخ يصيبني الدوار هههههه، ودائما ما أقول في نفسي ليت عندي 100 بنت اما الذكور فلا يهمني عددهم،
الرياضة اشتاق إليها لم اعد قادرا على ممارستها، المليار ههههه هته يعرفها الاعضاء الاقدمون.
دخولي الى اللمة شبه دائم فأنا أعتبر اللمة الجزائرية جزء لا يتجزأ من حياتي.
فهل عرفتم الآن من أكون؟