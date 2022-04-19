الضيف الخامس عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنثى هادئة كهدوء نسائم الربيع و إسم على مسمى نوع من النبات في الحقيقة أو الخيال.
ذات طموح لا ينتهي يصمم و يجسد في حب مخلوقات الله حيث السعادة تتجدد و لا تنتهي.
وبالسؤال عن أي الأقسام القريبة إلى قلبي فهو قسم تربية الحيوانات، ولست بعضوة جديدة، و الأكيد أني أريد أن أكون أقرب لأبناء لمتي ♥.
معرفي [اي إسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية. وبالسؤال عن تواجدي للمة فأنا عضوة منتظمة في دخولي للمة وإن غبت فيكون السبب خارج عن إرادتي.
لن أنسى ذاك الوقت الذي قضيته معكم حين دعيت على كرسي التعارف، كنت أرد على أسئلتكم بكل سرور، وأنا عضوية قديمة في اللمة الجزائرية.
فهل عرفتم الآن من أكون؟