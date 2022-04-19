الضيف الخامس عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,668
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين

وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين

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أنثى هادئة كهدوء نسائم الربيع و إسم على مسمى نوع من النبات في الحقيقة أو الخيال.
ذات طموح لا ينتهي يصمم و يجسد في حب مخلوقات الله حيث السعادة تتجدد و لا تنتهي.
وبالسؤال عن أي الأقسام القريبة إلى قلبي فهو قسم تربية الحيوانات، ولست بعضوة جديدة، و الأكيد أني أريد أن أكون أقرب لأبناء لمتي ♥.
معرفي [اي إسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية. وبالسؤال عن تواجدي للمة فأنا عضوة منتظمة في دخولي للمة وإن غبت فيكون السبب خارج عن إرادتي.

لن أنسى ذاك الوقت الذي قضيته معكم حين دعيت على كرسي التعارف، كنت أرد على أسئلتكم بكل سرور، وأنا عضوية قديمة في اللمة الجزائرية.


فهل عرفتم الآن من أكون؟

ramadan-yajma3na.gif
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,668
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,667
النقاط
491
احلى مافي هالمسابقه هو التسابق بالايجابه ومن محاولاتنا الاجابه بسرعه نجيب العيد ههههههه
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,108
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
اللي تربي الحيوانات ومعرفها باللاتينية هي الأخت ريحانه .
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,108
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال aljentel:
هذا صحيح لكن اعتقد ان سكون لن تعيد الضيف مرتين
الله أعلم هي وما نضنش جابتها من قبل لانو الوحيدة لي تنشر في قسم الحيوانات
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