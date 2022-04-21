العياشي والنورية عند الساڨية.

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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بسم الله.


هي: العياشي

هو: آآه

آني جبتلك القهوة الخضرا اللي يشاهاها خاطرك.:coffee:

هو: صحيتي سربيلي فنيجيل راه راصي يدور .

سرباتلو النورية فنجال وڨابلاتو وهو يسڨي في الارض.

هي: العياشي.
والعياشي مخلوق موش يسمع .
هي: آآآ العياشي راك تسمع فيا ول.
والو ماهوش حاط معاها يخمم في الزرع واش يحشو والداب مون يعلفو.

هي : ولاحت فيه حجرة فاتت على راسو شعرة : العياشي أخاه واجبيك انا نعيطلك وانت مطنش طرشت ول.

آه النورية واش ڨلتي.

هي: اممم يخي لاعبها موش يسمع فيا وهو وكان تعفس ذرك روضة نتاع كروسة في الفيلاج حذانا يسمعها ويجيب خبرها.

تتابع النورية بتأني وتركيز حتى يسمع كل كلمة تقولها مليح مليح .. ڨاتلي خيرة جارتي راني شفت طفلتك حيزية تتفرج في الحوانت نتاع القش هي وراجلها راحو يسوڨو تدخل لحانوت بصاشي تخرج منو بزوج وهو يتبع فيها مخطاهاش ڨع.

هو: وهاذي جارتك كانت تتسوڨ معاهم ولا اتبع فيهم.

هي: لالا ق بالصدفة .... حيزية ختك عندها الزهر يكسر الحجر جابلها ربي راجل طايعها يديرلها من كل خير خيرين ق واش تشتي ياجدي من النوار.🌿

هو : راه حاط مع المصرف نتاع الساڨية ليقلبو الماء ويفسدلو الحرث.

هي بدون توقف: ايييه كل عام يديها راجلها يكسيها من ساسها لراسها يشريها ق الروبة نتاع خمسياتلف ولعباية بمليون وميتين والصباط والبشماق وزيدلها حتى الصاك 👠👛🩴👕👗💄 كل عام تتكسى مرتين ثيلاثة هي وولادها ...

هو: وايلا كان كاين الخير وعلاه ميكسوش حتى الكعبة.

هي: ايه هووووف ( بتنهيدة أحسها العياشي دخلت من ڨرجومته وغرزتة في قلبه كالسكين ) ربي سبحانو كل واحد وش يعطيه ربي واحد يتنعم في الريش وواحد ياكل الحشيش.

هو: وينا حشيش يا بڨرة رانا ناكلوا فيه ( نتالله عليك ) علاه واش خصك انتِ عريانة ولا جيعانة أه ڨولي.

هي: لا لا ه بالعقل يخي رانا ق نڨصرو ونحكو أنا ڨلت واش رايك تروح معايا قدوة ندير يدي في يدك ونحوسو في الحوانت وتشريلي الكسوة نتاع العيد. ق سكارة في ختك وراجلها ديما تضحك عليا وعلى لبستي. علاه ختك خير مني ولا ازين مني ولا راجلها راجل وانت لالا.

( هههه ههههه هاذي ضحكة ضحكتها وانا نكتب متخافوش)

العياشي منفجرا كالثور الهائج يتناثر التراب بين رجليه وقد غلبه الماء وتدفق في كل مكان خارج الاحواض متوجها بمسحته نحو زوجته النورية : الله لا تربحك يالنورية،،، الله لا تربح قهوتك اللي جبتيهالي،،، تڨلبيني طحان انا ونعود نتبع فيك ككلب السلوڨي من حانوت لحانوت ،،، لياه انا مانيش راجل ،،، امالا نبطلو خدمتنا ونضلو فالحوانت ،،،، ويكمل وراءها نحو الدار.

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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Hakan

Hakan

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الحمد لله سيليباتار ههههه خاطيني هاذ السوق شوف مع الجماعة 😅😅
 
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