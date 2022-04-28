سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - القوائم - / Lists -الجزء1

عبدالرؤوف1
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بعد أن تعلمّنا المتغيرات في الدرس السابِق، سننتقل إلى القوائم، وهو درس مشابه جدًّا للمتغيرات، لذا لن تجدوا أي صعوبات بإذن الله...
ستحدث بإذن الله بضعة تغييرات في السلسلة، بحيث سأحرص على تنسيق النّص بشكل أفضل، وتولينه لتسهيل الفهم وإبعاد الملل، ومن كانت له أفكار لتجميل السلسلة وزيادة رونقها، فمن فضلكم ضعوها في التعليقات وسأكون لكم من الشاكرين
لنبدأ على بركة الله
لنبدأ بتعريف القوائم
بالإنجليزية Lists، كما عرّفنا سابقا المتغيرات على أنّها صندوق يحمل محتوى أو قيمة، تخيل الآن القوائم كأنها صندوق كذلك، لكنّه صندوق كبير ويحمل قيما مختلفة الأنواع
في الدرس السابق ذكرنا أن المتغيرات تحمل قيمة واحدة، ومن نوع واحد، لكن القوائم تعتبر بمثابة متغيرات كبيرة الحجم، تحمل قيما مختلفة و أنواعا مختلفة
لنجري مراجعة بسيطة حول أنواع المحتويات والقيم التي تعرفنا عليها
قيمة نصية Str : تحمل قيمة نصية، أي كل نص أو رمز أو عدد بكل اللغات، لكن شرط أن تكون بين مزدوجتين "..."
قيمة عددية Int : تحمل قيمة عدد، أي كل عدد أو عملية على الأعداد ( جمع، طرح ...)، وتكتب الأعداد والعمليات عليها بدون مزدوجتين، مباشرةً
قيمة منطقية Bool : وهي قيمة تحمل كلمتين فقط أو يمكن أن ندعوهما إجابتين، صحيح وخطأ، وتكتب بشكل True أو False، مع التركيز على أن يكون أول حرفٍ كبيرًا، وسنتعرف على دورها أكثر في الدروس القادمة.
الآن بعد أن أجرينا مراجعة خفيفة سنحاول كتابة الأنواع الثلاثة داخل قائمة واحدة ولنرى النتيجة
طريقة كتابة القائمة، نفس طريقة كتابة المتغيرة ولكننا نضيف عارضتين [].
ستحدث بإذن الله بضعة تغييرات في السلسلة، بحيث سأحرص على تنسيق النّص بشكل أفضل، وتولينه لتسهيل الفهم وإبعاد الملل، ومن كانت له أفكار لتجميل السلسلة وزيادة رونقها، فمن فضلكم ضعوها في التعليقات وسأكون لكم من الشاكرين
لنبدأ على بركة الله
لنبدأ بتعريف القوائم
بالإنجليزية Lists، كما عرّفنا سابقا المتغيرات على أنّها صندوق يحمل محتوى أو قيمة، تخيل الآن القوائم كأنها صندوق كذلك، لكنّه صندوق كبير ويحمل قيما مختلفة الأنواع
في الدرس السابق ذكرنا أن المتغيرات تحمل قيمة واحدة، ومن نوع واحد، لكن القوائم تعتبر بمثابة متغيرات كبيرة الحجم، تحمل قيما مختلفة و أنواعا مختلفة
لنجري مراجعة بسيطة حول أنواع المحتويات والقيم التي تعرفنا عليها
قيمة نصية Str : تحمل قيمة نصية، أي كل نص أو رمز أو عدد بكل اللغات، لكن شرط أن تكون بين مزدوجتين "..."
قيمة عددية Int : تحمل قيمة عدد، أي كل عدد أو عملية على الأعداد ( جمع، طرح ...)، وتكتب الأعداد والعمليات عليها بدون مزدوجتين، مباشرةً
قيمة منطقية Bool : وهي قيمة تحمل كلمتين فقط أو يمكن أن ندعوهما إجابتين، صحيح وخطأ، وتكتب بشكل True أو False، مع التركيز على أن يكون أول حرفٍ كبيرًا، وسنتعرف على دورها أكثر في الدروس القادمة.
الآن بعد أن أجرينا مراجعة خفيفة سنحاول كتابة الأنواع الثلاثة داخل قائمة واحدة ولنرى النتيجة
طريقة كتابة القائمة، نفس طريقة كتابة المتغيرة ولكننا نضيف عارضتين [].
كما نلاحظ، فقد كتبنا في السطر 1، إسم القائمة متبوعا بـ = و كتبنا قيما مختلفة الأنواع داخل العارضتين، واللتان تميزان القوائم عن المتغيرات إضافة لكثرة عدد القيم وإختلاف أنواعها، وبعد الضغك على زر التشغيل RUN، نلاحظ أن دالة الطباعة في السطر 2، قامت بطباعة محتوى القائمة learn بشكل طبيعي ولم نواجه أي مشاكل
ومن هنا نستنتج التالي
القوائم تحمل قيما عديدة عكس المتغيرات التي تحمل قيمة واحدة
القوائم تحمل قيما مختلفة الأنواع بينما تحمل المتغيرات قيمة ذات نوع واحد فقط
القوائم تتميز بوجود عارضتين تحيطان بالمحتويات والقيم المختلفة
في القوائم نفصل بين القيم المختلفة عبر فواصل.
حسنا، الآن سأعطيكم إضافة مفيدة في القوائم، يمكنك طباعة قيمة محددة في القائمة، مثلا، أنا لا أريد طباعة كل محتوى القائمة، بل أريد فقط طباعة 32
إليكم الطريقة، بكل بساطة نكتب دالة الطباعة بشكل عادي، لكن بعد كتابة إسم القائمة نفتح عارضتين ونكتب داخلها ترقيم القيمة التي نريد طباعتها
الآن بعد مشاهدتك للبرنامج قد تقول لي، لكنك كتبت الرقم 1، بينما ترقيم قيمة 32 هو 2، هنا سأخبرك أن الترقيم في بايثون لا يبدأ بالواحد بل بالصفر، إذا لو قمت بكتابة 0 بدلا من 1 سيتم طباعة "السلام عليكم"، وإن قمت بكتابة 2 فسيتم طباعة True.
هذا الجزء الأول من الدرس، لا أريد أن أطيل أكثر وأعقد المفاهيم، فلنكتفي بهذا القدر لليوم وسنكمل الجزء الثاني من الدرس في القريب العاجل بإذن الله
شكرا جزيلا على متابعتكم للدرس
أتمنى أن يكون سهلا وبسيطا إن واجهتكم أي مشاكل أو كانت لديكم أية أسئلة، لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأجيب عليكم جميعا بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن هنا نستنتج التالي
القوائم تحمل قيما عديدة عكس المتغيرات التي تحمل قيمة واحدة
القوائم تحمل قيما مختلفة الأنواع بينما تحمل المتغيرات قيمة ذات نوع واحد فقط
القوائم تتميز بوجود عارضتين تحيطان بالمحتويات والقيم المختلفة
في القوائم نفصل بين القيم المختلفة عبر فواصل.
حسنا، الآن سأعطيكم إضافة مفيدة في القوائم، يمكنك طباعة قيمة محددة في القائمة، مثلا، أنا لا أريد طباعة كل محتوى القائمة، بل أريد فقط طباعة 32
إليكم الطريقة، بكل بساطة نكتب دالة الطباعة بشكل عادي، لكن بعد كتابة إسم القائمة نفتح عارضتين ونكتب داخلها ترقيم القيمة التي نريد طباعتها
الآن بعد مشاهدتك للبرنامج قد تقول لي، لكنك كتبت الرقم 1، بينما ترقيم قيمة 32 هو 2، هنا سأخبرك أن الترقيم في بايثون لا يبدأ بالواحد بل بالصفر، إذا لو قمت بكتابة 0 بدلا من 1 سيتم طباعة "السلام عليكم"، وإن قمت بكتابة 2 فسيتم طباعة True.
هذا الجزء الأول من الدرس، لا أريد أن أطيل أكثر وأعقد المفاهيم، فلنكتفي بهذا القدر لليوم وسنكمل الجزء الثاني من الدرس في القريب العاجل بإذن الله
شكرا جزيلا على متابعتكم للدرس
أتمنى أن يكون سهلا وبسيطا إن واجهتكم أي مشاكل أو كانت لديكم أية أسئلة، لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأجيب عليكم جميعا بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته