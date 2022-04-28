سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - القوائم - / Lists -الجزء1





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

​

بعد أن تعلمّنا المتغيرات في الدرس السابِق، سننتقل إلى القوائم، وهو درس مشابه جدًّا للمتغيرات، لذا لن تجدوا أي صعوبات بإذن الله...

ستحدث بإذن الله بضعة تغييرات في السلسلة، بحيث سأحرص على تنسيق النّص بشكل أفضل، وتولينه لتسهيل الفهم وإبعاد الملل، ومن كانت له أفكار لتجميل السلسلة وزيادة رونقها، فمن فضلكم ضعوها في التعليقات وسأكون لكم من الشاكرين

لنبدأ على بركة الله

لنبدأ بتعريف القوائم

بالإنجليزية Lists، كما عرّفنا سابقا المتغيرات على أنّها

صندوق

يحمل محتوى أو قيمة، تخيل الآن القوائم كأنها صندوق كذلك، لكنّه صندوق

كبير

ويحمل قيما

مختلفة

الأنواع

في الدرس السابق

ذكرنا أن المتغيرات تحمل قيمة واحدة، ومن نوع واحد، لكن القوائم تعتبر بمثابة متغيرات كبيرة الحجم، تحمل

قيما مختلفة و أنواعا مختلفة

لنجري مراجعة بسيطة حول أنواع المحتويات والقيم التي تعرفنا عليها

قيمة نصية Str

: تحمل قيمة نصية، أي كل نص أو رمز أو عدد بكل اللغات، لكن شرط أن تكون بين مزدوجتين "..."

قيمة عددية Int

: تحمل قيمة عدد، أي كل عدد أو عملية على الأعداد ( جمع، طرح ...)، وتكتب الأعداد والعمليات عليها بدون مزدوجتين، مباشرةً

قيمة منطقية Bool

: وهي قيمة تحمل كلمتين فقط أو يمكن أن ندعوهما إجابتين، صحيح وخطأ، وتكتب بشكل True أو False، مع التركيز على أن يكون أول حرفٍ كبيرًا، وسنتعرف على دورها أكثر في الدروس القادمة.



الآن بعد أن أجرينا مراجعة خفيفة سنحاول كتابة الأنواع الثلاثة داخل قائمة واحدة ولنرى النتيجة

طريقة كتابة القائمة

، نفس طريقة كتابة المتغيرة ولكننا نضيف عارضتين

[]

.