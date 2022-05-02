سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - القوائم - / Lists -الجزء2

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلا بكم في الجزء الثاني من درس القوائم
بعد أن تعلمنا كيفية إنشاء قائمة وعرفنا بضعة معلومات أساسية عن القوائم، في هذا الجزء سنتعمق أكثر في موضوع القوائم، ونتعلم عدة دوال جديدة تطبق على القوائم أو بايثون بصفة عامة
لنبدأ على بركة الله
لنعد إلى كودنا الرئيسي :
الآن، أنا لا أريد طباعة قيمة واحدة، وفي نفس الوقت لا أريد طباعة كل القيم، بل أريد طباعة جزء من القيم، لنقول مثلا أريد طباعة السلام عليكم و 35 فقط، ولا أريد طباعة True، في هذه الحالة نكتب دالة الطباعة وداخلها نكتب إسم القائمة وبعده عارضتين، وداخل العارضتين نكتب رقم القيمة التي نود أن نبدأ بطباعتها والقيمة التي نريد أن نتوقف عندها عن الطباعة، سأضيف الآن قيمتين أخرتين إلى القائمة لكي أشرح بشكل أفضل،
لنشرح الكود الآن، في دالة الطباعة أعطينا أمرا بطباعة قيم محددة، أن يبدا بايثون بالطباعة من القيمة 0 إلى القيمة 3، اي ان بايثون سيطبع القيمة 0 و 1 و 2، لكنه لن يطبع القيمة 3 لأننا نخبره أن يتوقف عندها، لا أن يطبعها مع باقي القيم، وإن أردنا طباعة القيمة 3 مع باقي القيم نغير الرقم 3 إلى الرقم 4 أما إن كانت 3 هي آخر قيمة في القائمة فسوف نرى هذه الحالة
الآن ننتقل لحالة أخرى، أريد الطباعة إبتداءا من أول قيمة في المحتوى إلى القيمة 3، نكتب الكود كالتالي :
بحيث أننا لا نكتب أي شيء في موضع بداية القيمة، ونكتب أين نريد أن تتوقف الطباعة، وبالتالي عند الضغط على زر التشغيل سوف نرى أن بايثون قام بالطباعة من بداية القائمة وتوقف عند القيمة التي وضعناها نهاية للطباعة وهي القيمة 3
ننتقل لحالة أخرى، نريد الطباعة إبتداءا من القيمة 2 إلى نهاية الكود، هذه الحالة سأتركها كتطبيق لكم، يمكنكم وضع الإجابة في التعليقات، فسهل إستنتاج الكود هنا اعتمادا على الحالتين السابقتين
أما الآن فلنستكشف بضعة دوال يمكننا تطبيقها على القوائم :
جمع قائمتين وطباعتهما كقائمة واحدة
نختار القائمة التي نود طباعتها أولا، ( في الترتيب )، ونضيف إليها الدالة .extend ثم نكتب قوسين ونضع داخلهما إسم القائمة الثانية
إضافة قيمة للقائمة
لإضافة قيمة للقائمة دون كتابة القيمة داخل القيمة نفسها نستعمل دالة .append
نكتب القائمة ونضيف إليها .append ثم نتبعها بقوسين وداخل القوسين نكتب القيمة المراد إضافتها
إزالة قيمة من القائمة
لإزالة قيمة من القائمة نستخدم الدالة .remove، بحيث نكتب إسم القائمة، ثم نتبعه بالدالة وقوسين نكتب داخلها القيمة التي نريد إزالتها
لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، نكتفي بهذا القدر وفي نهاية الدرس سأمدكم بتكليف أرجو أن تكتبوا إجابته في التعليقات لترسيخ فهم درس القوائم
أنشأ قائمة تحوي إسمك ولقبك ومدينتك، وعمرك ( ميهمش اخرطو أي رقم )
أكتب الآن دالة لطباعة جملة إسمي هو.....، لقبي هو......، أنا من .........، وعمري........... ، ولا تكتب القيم ( العمر، المدينة ...)، بل إستعمل قيم القائمة لإكمال الجمل بالشكل الصحيح
أتمنى أن يكون التطبيق واضحا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في الجزء الثاني من درس القوائم
بعد أن تعلمنا كيفية إنشاء قائمة وعرفنا بضعة معلومات أساسية عن القوائم، في هذا الجزء سنتعمق أكثر في موضوع القوائم، ونتعلم عدة دوال جديدة تطبق على القوائم أو بايثون بصفة عامة
لنبدأ على بركة الله
لنعد إلى كودنا الرئيسي :
Python:
learn = ["السلام عليكم", 35, True]
Python:
learn = ["السلام عليكم", 35, True, "4algeria",36]
print(learn[0:3])
لنشرح الكود الآن، في دالة الطباعة أعطينا أمرا بطباعة قيم محددة، أن يبدا بايثون بالطباعة من القيمة 0 إلى القيمة 3، اي ان بايثون سيطبع القيمة 0 و 1 و 2، لكنه لن يطبع القيمة 3 لأننا نخبره أن يتوقف عندها، لا أن يطبعها مع باقي القيم، وإن أردنا طباعة القيمة 3 مع باقي القيم نغير الرقم 3 إلى الرقم 4 أما إن كانت 3 هي آخر قيمة في القائمة فسوف نرى هذه الحالة
الآن ننتقل لحالة أخرى، أريد الطباعة إبتداءا من أول قيمة في المحتوى إلى القيمة 3، نكتب الكود كالتالي :
Python:
learn = ["السلام عليكم", 35, True, "4algeria",36]
print(learn[:3])
ننتقل لحالة أخرى، نريد الطباعة إبتداءا من القيمة 2 إلى نهاية الكود، هذه الحالة سأتركها كتطبيق لكم، يمكنكم وضع الإجابة في التعليقات، فسهل إستنتاج الكود هنا اعتمادا على الحالتين السابقتين
أما الآن فلنستكشف بضعة دوال يمكننا تطبيقها على القوائم :
جمع قائمتين وطباعتهما كقائمة واحدة
نختار القائمة التي نود طباعتها أولا، ( في الترتيب )، ونضيف إليها الدالة .extend ثم نكتب قوسين ونضع داخلهما إسم القائمة الثانية
Python:
learn = ["Hello", 35, True, "4algeria",36]
four4algeria = ["Rayhan","Golden man","Hakan"]
learn.extend(four4algeria)
print(learn)
لإضافة قيمة للقائمة دون كتابة القيمة داخل القيمة نفسها نستعمل دالة .append
نكتب القائمة ونضيف إليها .append ثم نتبعها بقوسين وداخل القوسين نكتب القيمة المراد إضافتها
Python:
learn = ["Hello", 35, True, "4algeria",36]
learn.append("four4algeria")
print(learn)
لإزالة قيمة من القائمة نستخدم الدالة .remove، بحيث نكتب إسم القائمة، ثم نتبعه بالدالة وقوسين نكتب داخلها القيمة التي نريد إزالتها
Python:
learn = ["Hello", 35, True, "4algeria",36]
learn.remove(35)
print(learn)
لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، نكتفي بهذا القدر وفي نهاية الدرس سأمدكم بتكليف أرجو أن تكتبوا إجابته في التعليقات لترسيخ فهم درس القوائم
أنشأ قائمة تحوي إسمك ولقبك ومدينتك، وعمرك ( ميهمش اخرطو أي رقم )
أكتب الآن دالة لطباعة جملة إسمي هو.....، لقبي هو......، أنا من .........، وعمري........... ، ولا تكتب القيم ( العمر، المدينة ...)، بل إستعمل قيم القائمة لإكمال الجمل بالشكل الصحيح
أتمنى أن يكون التطبيق واضحا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته