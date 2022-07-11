سلسلة تعلم البرمجة ببايثون / الصفوف Tuples

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتديات اللمة الجزائرية
أودُّ أن أرحب بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون ودرسنا اليوم الصفوف Tuples
لا تختلف الصفوف عن القوائم أبداً ويمكننا أنّ نعتبر هذا الدرس أسهل درس في السلسلة بأكملها، كونه لا يختلف بشيء عن القوائم، وحتى أن الصفوف أحيانا تسمى بالقوائم الثابتة
الفرق الوحيد بين القائمة والصف هو أن القائمة تحوي عارضتين [] بينما يحوي الصف قوسين ()، وتتميز الصفوف بعدم المقدرة على تغيير قيمها فهي ثابتة، أي أنه من بين كل الميثودس المذكورة في الدرس السابق الخاصة بالسلاسل، لا تعمل إلا 2 منهم على الصفوف
وهما :
count()
حساب عدد المرات التي كررت فيها قيمة داخل الصف
index()
إيجاد موضع ترتيب قيمة داخل الصف