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سلسلة تعلم البرمجة ببايثون / الصفوف Tuples

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتديات اللمة الجزائرية
أودُّ أن أرحب بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون ودرسنا اليوم الصفوف Tuples

لا تختلف الصفوف عن القوائم أبداً ويمكننا أنّ نعتبر هذا الدرس أسهل درس في السلسلة بأكملها، كونه لا يختلف بشيء عن القوائم، وحتى أن الصفوف أحيانا تسمى بالقوائم الثابتة

الفرق الوحيد بين القائمة والصف هو أن القائمة تحوي عارضتين [] بينما يحوي الصف قوسين ()، وتتميز الصفوف بعدم المقدرة على تغيير قيمها فهي ثابتة، أي أنه من بين كل الميثودس المذكورة في الدرس السابق الخاصة بالسلاسل، لا تعمل إلا 2 منهم على الصفوف

وهما :
count()
حساب عدد المرات التي كررت فيها قيمة داخل الصف
index()
إيجاد موضع ترتيب قيمة داخل الصف

لنطبع صفا ونرى النتيجة

1657542859097.png

لنطبع الآن True

1657542946757.png

أما الآن فلنجرب الميثودس :

count() :

1657543179325.png

index() :

1657543284669.png

بما ان هذا الدرس سهل فلا يحتاج أيّة تمارين، نلتقي في الدرس القادم
دمتم في امان الله
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
845
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
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إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
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فار إلى الله
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