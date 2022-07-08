سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - القوائم/Lists - الجزء 3 --- مراجعة

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية ومرحبا بكم في درس جديد أو لنقل مراجعة لدرس مهم في لغة البرمجة بايثون كنّا قد تناولناه سابقا ألا وهو درس القوائم Lists، في هذا الجزء الثالث وددت أن أذكركم به، وأن أضيف إليه بعض العناصر الناقصة التي لم نتناولها في الجزئين السابقين، إذا لنبدأ على بركة الله
القوائم كما عرفناها في الجزء الأول، فهي تشبه لحدٍ كبير صندوقا كبيرا، يحمل قيما متعددة مختلفة النوع والقيمة، كالمرّة السابقة سننشأ قائمة تحوي أنواع المحتويات الثلاث التي درسناها، String, integer, boolean إضافة لقيمة رابعة تعرفنا عليها حديثا، Float وهي عبارة عن integer عادي ولكن يحوي جزءا عشريا ( بالفاصلة )
لنسمي قائمتنا Test ونضع فيها أنواع المحتويات الأربعة :
لنقم بطباعة القائمة ونرى النتيجة :
لنحاول الآن طباعة 3.14 وحدها :
وكما نعرف، فإن العدّ في بايثون يبدأ من الصفر وطبقا لهذا الترقيم فإنَّ 3.14 تقع في الترتيب :: 2 ::
حسنا أودّ طباعتها بطريقة مختلفة
يمكننا الطباعة كذلك من النهاية إلى البداية،،، ولكن الترقيم يبدأ من 1- :
لنرى ترتيب 3.14 ؟؟ لدينا False = -1 إذا 3.14 = 2- :
أممم أريد الطباعة من 4algeria إلى 3.14 :
أما الآن فأريد الطباعة من 4 إلى نهاية القائمة :
مارأيكم في طباعة 4algeria و False ؟
لننتقل الآن إلى الميثودس methods :
القوائم كما عرفناها في الجزء الأول، فهي تشبه لحدٍ كبير صندوقا كبيرا، يحمل قيما متعددة مختلفة النوع والقيمة، كالمرّة السابقة سننشأ قائمة تحوي أنواع المحتويات الثلاث التي درسناها، String, integer, boolean إضافة لقيمة رابعة تعرفنا عليها حديثا، Float وهي عبارة عن integer عادي ولكن يحوي جزءا عشريا ( بالفاصلة )
لنسمي قائمتنا Test ونضع فيها أنواع المحتويات الأربعة :
لنقم بطباعة القائمة ونرى النتيجة :
لنحاول الآن طباعة 3.14 وحدها :
وكما نعرف، فإن العدّ في بايثون يبدأ من الصفر وطبقا لهذا الترقيم فإنَّ 3.14 تقع في الترتيب :: 2 ::
حسنا أودّ طباعتها بطريقة مختلفة
يمكننا الطباعة كذلك من النهاية إلى البداية،،، ولكن الترقيم يبدأ من 1- :
لنرى ترتيب 3.14 ؟؟ لدينا False = -1 إذا 3.14 = 2- :
أممم أريد الطباعة من 4algeria إلى 3.14 :
أما الآن فأريد الطباعة من 4 إلى نهاية القائمة :
مارأيكم في طباعة 4algeria و False ؟
لننتقل الآن إلى الميثودس methods :
الميثود
المهمة
append()
إضافة قيمة في نهاية القائمة
extend()
إضافة قائمة أو أي نوع من التخزين إلى نهاية القائمة الحالية
index()
إيجاد موضع ترتيب قيمة داخل القائمة
clear()
حذف كلّ محتوى القائمة
إضافة قيمة في موضع الترتيب المحدد
إزالة قيمة في موضع الترتيب المحدد
إزالة قيمة تمت كتابتها في الميثود
reverse()
عكس ترتيب قيم القائمة
sort()
ترتيب الأرقام من الأصغر إلى الأكبر وترتيب الكلمات حسب الأبجدية
حساب عدد مرات تكرار قيمة في القائمة ( حرف، عدد، رقم، كلمة، رمز .... )
الآن لنجرب الميثودس على بيئة التطوير المتكاملة IDE:
append() :
extend() :
index() :
clear() :
insert() :