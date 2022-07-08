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سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - القوائم/Lists - الجزء 3 --- مراجعة

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية ومرحبا بكم في درس جديد أو لنقل مراجعة لدرس مهم في لغة البرمجة بايثون كنّا قد تناولناه سابقا ألا وهو درس القوائم Lists، في هذا الجزء الثالث وددت أن أذكركم به، وأن أضيف إليه بعض العناصر الناقصة التي لم نتناولها في الجزئين السابقين، إذا لنبدأ على بركة الله


القوائم كما عرفناها في الجزء الأول، فهي تشبه لحدٍ كبير صندوقا كبيرا، يحمل قيما متعددة مختلفة النوع والقيمة، كالمرّة السابقة سننشأ قائمة تحوي أنواع المحتويات الثلاث التي درسناها، String, integer, boolean إضافة لقيمة رابعة تعرفنا عليها حديثا، Float وهي عبارة عن integer عادي ولكن يحوي جزءا عشريا ( بالفاصلة )

لنسمي قائمتنا Test ونضع فيها أنواع المحتويات الأربعة :

1657286656867.png

لنقم بطباعة القائمة ونرى النتيجة :

1657286852037.png

لنحاول الآن طباعة 3.14 وحدها :
وكما نعرف، فإن العدّ في بايثون يبدأ من الصفر وطبقا لهذا الترقيم فإنَّ 3.14 تقع في الترتيب :: 2 ::

1657287000175.png

حسنا أودّ طباعتها بطريقة مختلفة
يمكننا الطباعة كذلك من النهاية إلى البداية،،، ولكن الترقيم يبدأ من 1- :
لنرى ترتيب 3.14 ؟؟ لدينا False = -1 إذا 3.14 = 2- :

1657287459107.png

أممم أريد الطباعة من 4algeria إلى 3.14 :

1657287920002.png

أما الآن فأريد الطباعة من 4 إلى نهاية القائمة :

1657288007174.png

مارأيكم في طباعة 4algeria و False ؟

1657288311203.png


لننتقل الآن إلى الميثودس methods :
الميثود
المهمة
append()
إضافة قيمة في نهاية القائمة
extend()
إضافة قائمة أو أي نوع من التخزين إلى نهاية القائمة الحالية
index()
إيجاد موضع ترتيب قيمة داخل القائمة
clear()
حذف كلّ محتوى القائمة

insert()

إضافة قيمة في موضع الترتيب المحدد

pop()

إزالة قيمة في موضع الترتيب المحدد

remove()

إزالة قيمة تمت كتابتها في الميثود
reverse()
عكس ترتيب قيم القائمة
sort()
ترتيب الأرقام من الأصغر إلى الأكبر وترتيب الكلمات حسب الأبجدية

count()

حساب عدد مرات تكرار قيمة في القائمة ( حرف، عدد، رقم، كلمة، رمز .... )

الآن لنجرب الميثودس على بيئة التطوير المتكاملة IDE:

append() :

1657296065005.png

extend() :

1657296238586.png

index() :

1657296998334.png

clear() :

1657297268157.png

insert() :

1657297626999.png

pop() :

1657297741781.png

remove() :

1657297828781.png

reverse() :

1657298033969.png


نكمل في التعليقات بما أنّه لا يمكن إرفاق أكثر من 15 ملف في موضوع واحد ..
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
829
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
تابع للموضوع :
sort() :

1657298496987.png

count() :

1657298697109.png

تمرين :

أنشأ قائمة أكتب فيها أيام الأسبوع بالإنجليزية
إحذف يوم الخميس
أضف يوم الخميس مجددا
تأكد من أن عدد الأيام 7
رتِّب الأيام حسب الأحرف الأبجدية
إعكس ترتيب الأيام

التصحيح ينشر غداً
 
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