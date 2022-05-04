السلام عليكم خاوتي فاللمة...أولا توحشت اللمة توحشت هاذ البيت الدافئاللي مهمااااا طولنا عليه نرجعو لو... ربي يحفظها و يحفظ خاوتنا اللي كلما نتفكرهم ندعيلهم في ظهر الغيب....من اربع سنوات او اكثر راني نعاني من نوبات الهلع...الهلع يعني الخوف اللي يخلي الانسان يتعرق و قلبو يخبط و النفس تتقطع وووووو.....ما نعرفش اذا عندي خلعة و راني سير راهي عندي دارت هاك ولا كفاش...كاين خلعة اللي تحكم الانسان مي متكونش قاوية بزاف مي بالخف تحكمو...مثلا وليدي طاح ...سمعت عياط...شفت دم...ولا سيرتو كنكون نسوق ونلقى باراج باسكو عندنا قليل وين يديرو باراج...من الخلعة رجليا نولي منحسش بيهم... وكما هاك مواقف صغار ولكن يأثرو فيا بالخف...المشكل هاذ الأمر يضرني بزاف و يخليني نمرض...أما نوبات الهلع القوية لدرجة وين الدم ينشف في عروقي صح في فترة غياب الزوج ليلا كنسمع لكلاب برا ولا أي حركة نسمعها نفطن ميتة من الخوف ....صرات قبل اليوم محاولة سرقة ولكن والحمد لله فقتلهم و لكن مام من قبل كانت تحكمني هاذ النوبة لدرجة الدم نحس بيه فراسي(مكاش كفاش نشرح هاذي)...حاولت نتأقلم مع الوضع قلت ممكن مش موالفة نبات وحدي ولكن والله ما قدرت ...خطرات نسمع حس و نروح نفريفيي واش كاين مالقري كلشي مغلوق تحكمني واحد الرعشة بسيف باش تحبس...موراها نمرض ايامات... خطرات رجليا خطرات شعري يبدا يطيح ولا الام في البطنماهو علاج الخلعة؟كيفاش يمكن التخفيف من نوبات الهلع هاذو؟وشكرا جزيلا لكل شخص قدم نصيحة ...