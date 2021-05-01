التكريم الخاص بشهر أفريل

مُثقلٌ رأسي بالأسئلة ضائقٌ صدرِي برسائل لم تُرسل و يداي واهنتان خطوة نحوك خطوتان تُمسكُ ذراعِي، تُطوِّقُ ذراعُك خصري و تلُفُني لفة لفّتان و انحناءة مُفاجِئة ارفع رأسي، عيناي مرهقتان تنظران إليك، ولا تريانك تمسك رأسي بيدك تضعه على كتفك يتهاوى الثُّقل منه كالريش نلتفت ثم ننحني، خطوة أخرى خطوتان...