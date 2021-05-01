التكريم الخاص بشهر أفريل

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,314
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا ان نقدم لكم التكريم الخاص بشهر أفريل
يخص الأعضاء الذين نشطوا في أقسام المنتدى فقط.

اما التكريم الخاص بشهر رمضان سيكون خاص من نشطوا في الأقسام الرمضانية.




أفضل عضو/ة:



الاخ الذي انضم مؤخرا وكان نشاطه ملحوظا
@عبدالرؤوف1

بارك الله فيك.


الاخت اللامعة @ليليا مرام التي عادت بمواضيع كثيرة وحضور طاغ بارك الله فيك

يكرمان بوسام

افضل عضو1.gif



أفضل مشرف/ة:


الاخ النشيط @جليلوس الذي ابهرنا بمواضيعه المميزة وحضوره الطيب بارك الله
فيك.


الأخت الهادئة @*amani* النشيطة في صمت
بارك الله فيك.


يتحصلان على وسام
افضل مشرف 2.gif


أفضل مراقب:

الاخ ابن اللمة @sami44 الذي عاد بقوة هذا الشهر بباقة من المواضيع وحضور ملفت للانتباه
بارك الله فيك.
يتحصل على وسام

افضل مراقب3.gif


أفضل المواضيع كانت:



www.4algeria.com

تَانْغُو..؛

مُثقلٌ رأسي بالأسئلة ضائقٌ صدرِي برسائل لم تُرسل و يداي واهنتان خطوة نحوك خطوتان تُمسكُ ذراعِي، تُطوِّقُ ذراعُك خصري و تلُفُني لفة لفّتان و انحناءة مُفاجِئة ارفع رأسي، عيناي مرهقتان تنظران إليك، ولا تريانك تمسك رأسي بيدك تضعه على كتفك يتهاوى الثُّقل منه كالريش نلتفت ثم ننحني، خطوة أخرى خطوتان...
www.4algeria.com www.4algeria.com
للأخت

إيمان~@



www.4algeria.com

بعض تصاميمي

حياكم الله أحبتي الكرام أينما كنتم هذه بعض من تصميمي المتواضعة أتمنى أن تنال اعجابكم
www.4algeria.com www.4algeria.com
@للأخ @وحي القلم




خمسة للاسرة وخمسة للدولة
للأخ @سعد606
 
آخر تعديل:
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,263
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
الف مبروك للأخوة تستاهلوا كل خير 🎉🎉
اتمنى للجميع مزيدا من التألق والنجاح
بوركتم والعاقبة البقية ان شاء الله
صحا فطوركم
 
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