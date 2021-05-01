السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,314
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا ان نقدم لكم التكريم الخاص بشهر أفريل
يخص الأعضاء الذين نشطوا في أقسام المنتدى فقط.
اما التكريم الخاص بشهر رمضان سيكون خاص من نشطوا في الأقسام الرمضانية.
أفضل عضو/ة:
الاخ الذي انضم مؤخرا وكان نشاطه ملحوظا
@عبدالرؤوف1
بارك الله فيك.
الاخت اللامعة @ليليا مرام التي عادت بمواضيع كثيرة وحضور طاغ بارك الله فيك
يكرمان بوسام
أفضل مشرف/ة:
الاخ النشيط @جليلوس الذي ابهرنا بمواضيعه المميزة وحضوره الطيب بارك الله
فيك.
الأخت الهادئة @*amani* النشيطة في صمت
بارك الله فيك.
يتحصلان على وسام
أفضل مراقب:
الاخ ابن اللمة @sami44 الذي عاد بقوة هذا الشهر بباقة من المواضيع وحضور ملفت للانتباه
بارك الله فيك.
يتحصل على وسام
أفضل المواضيع كانت:
للأخت
إيمان~@
@للأخ @وحي القلم
خمسة للاسرة وخمسة للدولة
للأخ @سعد606
يسرنا ان نقدم لكم التكريم الخاص بشهر أفريل
يخص الأعضاء الذين نشطوا في أقسام المنتدى فقط.
اما التكريم الخاص بشهر رمضان سيكون خاص من نشطوا في الأقسام الرمضانية.
أفضل عضو/ة:
الاخ الذي انضم مؤخرا وكان نشاطه ملحوظا
@عبدالرؤوف1
بارك الله فيك.
الاخت اللامعة @ليليا مرام التي عادت بمواضيع كثيرة وحضور طاغ بارك الله فيك
يكرمان بوسام
أفضل مشرف/ة:
الاخ النشيط @جليلوس الذي ابهرنا بمواضيعه المميزة وحضوره الطيب بارك الله
فيك.
الأخت الهادئة @*amani* النشيطة في صمت
بارك الله فيك.
يتحصلان على وسام
أفضل مراقب:
الاخ ابن اللمة @sami44 الذي عاد بقوة هذا الشهر بباقة من المواضيع وحضور ملفت للانتباه
بارك الله فيك.
يتحصل على وسام
أفضل المواضيع كانت:
تَانْغُو..؛
مُثقلٌ رأسي بالأسئلة ضائقٌ صدرِي برسائل لم تُرسل و يداي واهنتان خطوة نحوك خطوتان تُمسكُ ذراعِي، تُطوِّقُ ذراعُك خصري و تلُفُني لفة لفّتان و انحناءة مُفاجِئة ارفع رأسي، عيناي مرهقتان تنظران إليك، ولا تريانك تمسك رأسي بيدك تضعه على كتفك يتهاوى الثُّقل منه كالريش نلتفت ثم ننحني، خطوة أخرى خطوتان...
www.4algeria.com
إيمان~@
بعض تصاميمي
حياكم الله أحبتي الكرام أينما كنتم هذه بعض من تصميمي المتواضعة أتمنى أن تنال اعجابكم
www.4algeria.com
خمسة للاسرة وخمسة للدولة
للأخ @سعد606
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